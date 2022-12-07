. Atari анонсировала игру Akka Arrh для приставок Xbox — релиз 21 февраля 2023 года
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Atari анонсировала игру Akka Arrh для приставок Xbox — релиз 21 февраля 2023 года

Atari анонсировала игру Akka Arrh для приставок Xbox — релиз 21 февраля 2023 года


Издательство Atari и студия Llamasoft сегодня анонсировали игру Akka Arrh для приставок Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформ. Проект выйдет 21 февраля 2023 года.

Akka Arrh — это «классический волновой аркадный шутер с уникальным творческим видением». В игре нужно отбиваться на корабле от толп нападающих врагов. Если враги оказываются внутри периметра, необходимо перейти в ближний бой и отбить их — в совершенно другой перспективе. Заявлено, что в игре будет 50 уникальных уровней.

Ниже можно посмотреть геймплей Akka Arrh в первом трейлере игры.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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