. Автодозвон клиентам: преимущества и возможности услуги

С помощью специального приложения автодозвона крупные компании могут автоматизировать рабочие разговоры со своими клиентами. Этот способ позволяет улучшить бизнес-процесс, а также заметно упростить коммуникацию с потребителем определенного товара или услуги. Также это экономит время сотрудников, которые могут заняться другой работой. Сервис автодозвона незаменим для тех компаний, у которых есть много важной информации, необходимой для клиентов. При этом не придется набирать номер вручную и лично разговаривать с человеком.

Возможности системы автодозвона





Функционал у таких сервисов достаточно обширный и позволяет выполнять различные задачи. При этом сотрудники могут заниматься другой более важной работой. Так, автодозвонщик может следующее:

оповещать потенциальных клиентов о появлении нового товара;

оповещать о новых скидках, акциях и выгодных предложениях;

напоминать клиентам о том, что они записаны на визит;

проводить социологические опросы, чтобы узнать качество обслуживания;

подтверждать заказ товара или услуги и т. д.

Помимо этого, есть такая услуга как голосовая рассылка, задача которой также заключается в оповещении клиентов о конкретных предложениях. В отличие от привычных колл-центров, система автодозвона одновременно может совершать до сотни звонков. При этом у работодателя еще будет подробный отчет о проделанной работе. Такой сервис значительно экономит время, к тому же автодозвоны сразу же реагируют на запрос клиента.

Преимущества использования сервиса автообзвона

Безусловно, самым главным преимуществом автодозвона является возможность одновременно совершать большое количество звонков.





Помимо этого, есть и другие особенности:

работа с имеющейся базой данных — система способна обрабатывать существующие базы с информацией о клиентах, поэтому не придется тратить время на создание новых каталогов;

простота — для того, чтобы использовать автодозвон, не понадобится дополнительное оборудование, все что надо — это скоростной интернет;

безопасность — вся полученная информация о клиенте анонимна, так как сервис гарантирует полную конфиденциальность;

многозадачность и универсальность.

Также есть такие виды автодозвона, которые предлагают клиентам голосовое меню. В результате человек при необходимости может сразу связаться с оператором.