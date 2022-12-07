. Бедрос Киркоров госпитализирован. Его жена утверждает, что "это серьезное"

Вадим Карасев

90-летний Бедрос Киркоров был госпитализирован сегодня в Москве. Отец короля эстрады внезапно почувствовал себя плохо. Многие СМИ распространяли информацию, что у музыканта пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости.

По словам пиар-менеджера Екатерины Успенской, диагноз пока точно неясен. "Вызвали скорую, но его даже в больницу не довезли еще, там все проверят. Что у него, будет понятно после осмотра докторов", — рассказала она. Екатерина считает, что мужчина переутомился из-за концертов.

Бедрос уже вышел на связь и сообщил, что чувствует себя "очень-очень ничего", однако его жена Людмила Смирнова с этим не согласна. Женщина подтвердила, что Киркоров-старший находится в больнице и проходит процедуры.



В беседе с корреспондентами издания "Абzац" она заявила, что проблемы у него не шуточные. "То же самое, что было. Это серьезное. Он же человек, которому уже 90 лет", — рассказала Смирнова, не вдаваясь в подробности.

К слову, это может быть связано с прогрессирующими проблемами с сердцем. Они особенно сильно начали проявляться после дважды перенесенного ковида в 2020 и 2022 году.

В мае Бедроса также госпитализировали с сердечной недостаточностью. После этого Филипп настоял на проведении операции. В прошлом месяце Киркоров-старший рассказывал о ее результатах.

Мне установили кардиостимулятор без наркоза — только анестезию сделали местную. Я совершенно не почувствовал никакой боли. Только щелчок небольшой, когда аппарат установили. Я теперь могу ходить. А раньше мне каждый шаг давался с большим трудом: дыхания не хватало.