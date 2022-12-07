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Британии предсказали проведение референдума о возвращении в ЕС

Британии предсказали проведение референдума о возвращении в ЕСSaxo Bank предсказал отставку Сунака и проведение референдума о возвращении Британии в ЕС

Датский Saxo Bank опубликовал ежегодные «Шокирующие предсказания» на 2023 год. В частности, аналитики спрогнозировали отставку действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака и проведение в королевстве референдума о возвращении в Евросоюз в 2023 году.

Согласно предположениям, налоговая программа Сунака ввергнет Британию в рецессию и приведет к скачку безработицы. На фоне этого Сунак уйдет с поста, а на досрочных выборах его место займет глава Лейбористской партии страны Кейр Стармер. Он проведет референдум о возвращении в ЕС, на котором большинство выступят за.

Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Весной 2017-го состоялся формальный запуск процедуры Brexit. Официально Великобритания перестала быть членом Европейского союза 1 февраля 2020 года.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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