. Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" назвал Александра Кокорина тупым и нищим: "У него нет души"

Вадим Карасев

Бывший игрок сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал образ жизни форварда кипрского "Ариса" Александра Кокорина. Ветерану отечественного футбола показалось легкомысленным и эгоистичным поведение россиянина.

Заочная ссора между Канчельскисом и Кокориным началась в октябре текущего года. Тогда, беседуя со спортивным журналистом Нобелем Арустамяном, экс-игрок "Манчестер Юнайтед" назвал бывшего зенитовца "человеком без души".

"Сейчас много бедных людей, а Кокорин говорит про деньги – это максимально некрасиво. Он как наша молодежь, которая растет на Comedy Club и "Дом-2". Ты не прав, Александр! Самые богатые люди – Билл Гейтс, семья Рокфеллеров, а Кокорин – бедняга, нищий! У него нет души, там пусто", – эмоционально высказался Канчельскис.

Кокорин сразу ответил на претензии экс-футболиста, подчеркнув, что он все равно уважает Канчельскиса как известного игрока. Тем не менее нападающий "Ариса" попросил коллегу не переходить на личности. Позже в разговоре с корреспондентом Sport24 Кокорин заявил, что Канчельскис якобы критикует его "за 2-3 тысячи рублей" гонорара.

"Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие. А если серьезно, не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное", – сказал Кокорин.

В ответ на просьбу прокомментировать конфликт с Кокориным Канчельскис назвал своего оппонента "большим эгоистом", усомнившись в его интеллектуальных способностях.

"Было дело, что я поднимал бокалы за Сашу, но мне хотелось лишь того, чтобы человек развивался в футболе. А если Кокорин глупый и не хотел этого слушать, то он из маленького эгоиста превратился в большого. Все говорили Саше бежать в другую страну, в другой чемпионат. Все это было сделано от души, по-человечески. Ну что можно сказать этому человеку, если он тупой? Пускай и дальше сказки рассказывает", — подытожил Канчельскис.

Андрей Канчельскис выступал за английский "Манчестер Юнайтед" с 1991 по 1995 годы. Играя на позиции правого полузащитника, российский футболист провел 162 матча во всех турнирах, отличившись 36 раз. Помимо "МЮ", хавбек выступал за "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Саутгемптон", а также за киевское "Динамо" и донецкий "Шахтёр".