. Член СПЧ Кирилл Вышинский предложил внести в УК РФ статью о русофобии
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Член СПЧ Кирилл Вышинский предложил внести в УК РФ статью о русофобии

Член СПЧ Кирилл Вышинский предложил внести в УК РФ статью о русофобии

Глава постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) Кирилл Вышинский считает, что в Уголовном кодексе РФ должна появиться статья о русофобии, сообщает ТАСС. 

"Предлагаю внести в Уголовный кодекс РФ либо дополнение, либо статью о русофобии, определить меру ответственности. Вроде выглядит наивно: кто испугается в Париже и Берлине? Но существуют соглашения о международной правовой помощи. Правовая оценка никогда не бывает лишней", - обратился к президенту РФ член СПЧ, журналист Кирилл Вышинский.


Он также предложил предоставить в администрацию президента соответствующую формулировку статьи.

"Я конкретную формулировку с удовольствием передам в администрацию для того, чтобы она, может быть, стала основой для работы юристов. Я не юрист, но я попросил бы вас дать поручение юридическому управлению и, поскольку вы обладаете законодательной инициативой, внести, возможно, в Государственную думу", - сказал Вышинский.

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По материалам: uposters.ru

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