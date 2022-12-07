. Что ждет каждый знак зодиака в декабре 2022: прогноз шамана Карагая

Менее чем через месяц наступит Новый год, но перед этим нам предстоит прожить предпраздничный месяц — декабрь. Шаман и астролог Карагай советует в это волшебное время подумать о том, что действительно важно — о наших близких и родных. Также полезно мечтать, формировать положительные мыслительные образы, чтобы притянуть в жизнь желаемое. Рассмотрим подробнее прогноз от Карагая на декабрь 2022 года.

Общий прогноз на месяц

Шаман считает, что с наступлением холодов связана активность духов зимы и тьмы. Они норовят заморозить человека, потому так важно сейчас по максимуму беречь свое здоровье, не стоять на ветру и не относиться к нему несерьезно.

По словам Карагая, несмотря на необходимость согреться, нельзя делать это с помощью алкоголя — он лишь притягивает «холодных» духов и человек может замерзнуть на улице. Лучше всего употреблять побольше жирной пищи, приправлять ее специями.





В конце года нужно избавиться от всего ненужного, что мешает вам в физическом, эмоциональном и ментальном смыслах. Очень полезно делать перестановку мебели, вешать новые шторы, украшать дом к празднику. Это не только создает хорошее настроение, но и позволяет настроиться на перемены в будущем году.

Прогноз шамана Карагая на декабрь 2022 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны могут посвятить себя тому, чтобы научиться чему-то новому, взять курс на освоение интересных навыков, а также попробовать себя в другом деле. Слишком тратиться не стоит, чтобы не образовать дыру в бюджете.

Совет: откройте для себя новые горизонты, занявшись тем, что доселе вас мало интересовало.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вам сейчас не стоит покидать свое гнездышко, потому что центр вашего счастья находится именно там. Возможно, новогодние праздники вы проведете дома, но будете даже довольны данным обстоятельством. Это позволит целиком погрузиться в реализацию проектов вашей мечты.

Совет: не тратьте «свободные» деньги, они скоро пригодятся на что-то очень важное.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Время обновления для Близнецов. Подберите себе зимний гардероб, сделайте новую прическу, выберите хобби. Деньги будут легко приходить к вам, но также легко и утекать.

Совет: важно не делать того, чего не хочется, и напротив, потакать себе в маленьких «хотелках».

Рак (22 июня — 22 июля)

Сохраняйте мир и спокойствие в душе и в отношениях с родственниками. Декабрь 2022 года отлично подойдет для коротких поездок на уик-энд, слеты и семинары. Крупные покупки не принесут удовлетворения. Чтобы не разочароваться, лучше придержите кровно заработанные.

Совет: обязательно внимайте советам старших, или хотя бы берите их слова на заметку.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам следует проявлять больше активности, творить, сочинять, помогать и т.д. Возможна встреча с членами семьи, которых давно не видели. Не меняйте привычный уклад жизни, в частности, не переезжайте и не переходите на новое место работы.

Совет: окружите родных и близких заботой, внимательно выслушайте их надежды и мечты.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Контакты с людьми вашего круга сейчас принесут максимум пользы. Вы сможете обменяться опытом и вдохновиться новыми идеями. Ни в коем случае не давайте в долг, объясните, что это для вас сейчас крайне невыгодно.

Совет: тренируйте в себе спокойствие и баланс, и тогда в жизнь притянутся гармоничные, счастливые события.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы могут запросто планировать любое грандиозное дело или даже переезд. Однако это может быть связано с непосильными тратами, потому будьте бдительны.

Совет: уделите время внутреннему миру, чтобы разобраться в своих истинных ценностях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не время для спонтанности и взбалмошности. Скорпионам стоит семь раз отмерить и лишь один раз отрезать. Однако и медлить нельзя. Если решение принято, пора действовать.

Совет: негативные эмоции будут крайне губительны, потому не подпитывайте их затаенной обидой, переключайтесь на что-то веселое, доброе, приятное.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам гороскоп от Карагая сулит месяц перемен, которые будут связаны с домом и бытом. Но это не касается юридической стороны вопроса, потому подписывать любые важные документы сейчас нельзя.

Совет: напрягите свою волю, чтобы добиться в декабре как можно более значительного результата в своем деле.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отправляйтесь в поездку, займитесь активными видами отдыха — это поможет «перезагрузиться». Вам не нужно сейчас решать финансовые вопросы, отложите важные дела на январь.

Совет: стоит стряхнуть с себя гнет рутины, чтобы по-новому посмотреть на мир.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот знак погрузится в философские размышления, будет занят поиском ответов на важные вопросы. Не срывайтесь с места, если вас зовут в поездку, а вы ее не планировали — это может быть опасно для вашего кошелька.

Совет: обеспечьте себе спокойную обстановку, полноценный отдых.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете заняться новогодними покупками уже сейчас, не боясь разбаловать себя и близких. Эмоции и счастье в их глазах стоят гораздо больше, чем любые деньги.

Совет: родные — ваша надежда и опора, будьте им тем же, подарив свою любовь и заботу.