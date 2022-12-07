. День 7 декабря в истории

День рождения Государственного Эрмитажа.

Отмечается ежегодно в День Святой Екатерины.

Музей был основан в 1764 году, когда императрица Екатерина II приобрела у берлинского купца коллекцию произведений живописи, собранную им для прусского короля Фридриха II. После поражение Пруссии в Семилетней войне, монарх отказался от покупки.

Первоначально картины размещалось в тихих апартаментах Зимнего дворца, получивших французское название «Эрмитаж» («место уединения»). Со временем собрание разрасталось, и в середине XIX века для размещения художественных коллекций музея было построено специальное здание по проекту баварского архитектора Лео фон Кленце. Торжественное открытие первого в России художественного музея состоялось 17 февраля 1852 года.

Сегодня Государственный Эрмитаж — один из крупнейших художественных музеев мира. Его фонды, экспозиции, музейные отделы и службы размещены в 10 зданиях, 7 из которых являются памятниками русской архитектуры XVIII и XIX веков. В музее хранится более 3 миллионов экспонатов, в том числе свыше миллиона произведений изобразительного и прикладного искусства.

Ежегодно Государственный Эрмитаж посещают около 3 миллионов человек.

День инженерно-авиационной службы ВКС России.

Неофициальный праздник специалистов инженерно-авиационной службы командования Военно-воздушных сил ВКС России.

Свою историю управление технической эксплуатации и войскового ремонта авиационной техники и вооружения ведет с 7 декабря 1916 года. В составе первых российских авиаподразделений появились специалисты, которые осуществляли техническое обеспечение полётов.

В настоящее время в состав инженерно-авиационной службы (ИАС) входят как наземный персонал (специалисты технической эксплуатации планера самолета/вертолета и его систем, авиационных двигателей, авиационного оборудования, радиоэлектронного оборудования, авиационного вооружения), так и члены летных экипажей (бортинженеры, бортовые техники, радисты, инженеры по десантно-транспортному оборудованию).

Подготовка офицеров ИАС проводится в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Международный день гражданской авиации.

Памятная дата ООН, установленная резолю­цией Генеральной Ассамблеей организации в 1996 году.

Седьмого декабря 1944 года в Чикаго (США) была подписана Конвенция о международной гражданской авиации. Документом были определены основные принципы работы международной авиации, а также создана Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Сегодня её членами являются более 190 стран мира.

19 лет назад (2003) состоялся первый в России референдум об объединении субъектов страны.

Седьмого декабря 2003 года 83,91% участников плебисцита в Пермской области и 89,77% - в Коми-Пермяцком автономном округе проголосовали за объединение своих регионов в новый субъект РФ.

25 марта 2004 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа»

1 декабря 2005 года на карте России появился новый регион — Пермский край.

19 лет назад (2003) прошли выборы в Государственную Думу IV созыва.

В избирательной кампании участвовали 18 партий и 5 избирательных блоков. 5-процентный барьер сумели преодолеть партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и избирательный блок «Родина».

В голосовании приняли участие 60,7 миллионов человек (55,75% от общего числа внесенных в списки избирателей).

В Государственной Думе IV созыва, которая начала свою работу 29 декабря 2003 года, были созданы четыре фракции: «Единая Россия» (300 депутатов), КПРФ (52), ЛДПР (36), «Родина» (36).

34 года назад (1988) в Армянской ССР произошло мощнейшее землетрясение.

Стихийное бедствие затронуло более 40% территории республики. В его эпицентре - городе Спитаке — интенсивность толчков достигла 10 баллов (по 12-балльной шкале). По словам специалистов, мощность землетрясения была сопоставима со взрывом 10 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. Волна, вызванная стихийным бедствием, дважды обогнула Землю, а его отголоски были зафиксированы лабораториями во всем мире.

Землетрясение полностью уничтожило город и нанесло сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего пострадали 21 город, а также 350 сел.

Погибли около 25 тысяч человек, 17 тысяч жителей получили ранения, 514 тысяч — лишились крова.

В восстановлении разрушенных районов Армянской ССР приняли участие все республики Советского Союза. Помощь нашей стране предоставили 110 стран, в частности Великобритания, США, Франция, Бельгия, ФРГ, Израиль, Италия, Ливан и Швейцария.

Ежегодно 7 декабря в Армении поминают жертв землетрясения 1988 года. В 2008 году в Гюмри был открыт мемориал «Жертвам безвинным, сердцам милосердным», в 2015 году в Спитаке — Памятник воинам-ликвидаторам последствий землетрясения 1988 года.

35 лет назад (1987) был создан Всесоюзный центр изучения общественно­го мнения по социально-экономическим вопросам (ныне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Учредителями центра стали ВЦСПС и Госкомтруда СССР. Он стал первой исследовательской компанией в нашей стране.

ВЦИОМ проводит маркетинговые, социальные и политические исследования, как на региональном, так и на общефедеральном уровне, а также за рубежом.

88 лет назад (1934) были образованы Красноярский край и Кировская, Омская, Оренбургская области.

Красноярский край был образован постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета «О разукрупнении Западносибирского и Восточносибирского краев и образовании новых областей в Сибири». Сегодня это второй по площади субъект России и занимает 2366,8 тысяч квадратных километров (13,9% территории страны). Здесь проживают 2,9 миллионов человек.

Кировская область была образована из восточных и северо-восточных районов Горьковского края и западных районов Свердловской области. Площадь региона составляет 120,4 тысяч квадратных километров (0,7% от территории РФ), где проживают 1,2 миллиона человек.

Омская область была образована из Обско-Иртышской области, части Западно-Сибирского края, а также в неё вошел ряд южных районов Челябинской области. Площадь региона составляет 141,1 тысяч квадратных километров (0,82% от территории РФ), население — 1,9 миллионов человек.

Оренбургская область была выделена из состава Средневолжского края. В 1938-1957 годах она носила название Чкаловская. Площадь региона составляет 123,7 тысяч квадратных километров (0,72% от территории РФ). Здесь проживают 1,9 миллионов человек.

102 года назад (1920) постановлением Народного комисса­риата внутренних дел РСФСР Екатеринодар переименован в Краснодар.

В 1792 году императрица Екатерина II даровала Черноморскому казачьему войску в «вечное владение» кубанскую землю, ограниченную рекой Кубанью и Азовским морем, а с востока условной линией от устья Лабы до Ейского городка. В 1793 году казаки в урочище Карасунский Кут основали город, названный в честь императрицы — Екатеринодаром (дар Екатерины).

В 1920 году один из руководителей города Ян Полуян, направил в Москву телеграмму с просьбой переименовании. В ней говорилось: «Считаем название Екатеринодар напоминающим рабские времена, совершенно бессмысленным в республике труда навсегда освободившихся от потомков Екатерины и их приспешников. В связи с этим Кубчероблревком постановил просить ВЦИК именовать город Краснодаром».

7 декабря 1920 года постановлением Наркомата внутренних дел РСФСР город получил новое название.

202 года назад (1820) в Санкт-Петербурге было открыто Михайловское артиллерийское училище. Дата считается днем основания Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого и Михайловской военной артиллерийской академии Министерства обороны РФ.

Первое российское артиллерийское училище открылось по указу Великого князя Михаила Павловича Романова. Первоначально в учебное заведение принимали юношей из дворянских семей от 14 до 18 лет с отличным здоровьем и знаниями, соответствующими возрасту. Чтобы поступить в училище, было необходимо сдать вступительный экзамен. Позднее правила приёма стали более либеральными. В училище могли поступить «дети дворян, генералов, офицеров, купцов первой и второй гильдии, одаренных способностями благонравных и без всякого телесного недостатка».

После Октябрьской революции учебное заведение неоднократно реорганизовывалось и переезжало. Правопреемниками училища считаются Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого (г. Москва) и Михайловской военной артиллерийской академии Министерства обороны РФ (г. Санкт-Петербург).

253 года назад (1769) Екатерина II учредила высшую воен­ную награду Российской империи — орден Святого Георгия.

Он стал четвёртым российским орденом и с самого начала занял особое место. Как было сказано в статуте ордена, «ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают право быть пожалованным сим орденом. Но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком… Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами оный приобретается»

Первым кавалером Святого Георгия III степени стал подполковник Фёдор Фабрициан за отличия во время русско-турецкой войны. Всего орденом были награждены более 10 тысяч человек. Кавалерами всех четырех степеней стали четверо — генерал-фельдмаршалы Михаил Кутузов, Михаил Барклай де Толли, Иван Паскевич и Иван Дибич-Забалканский.

После Октябрьской революции орден был упразднён. Награда была восстановлена в 2000 году.

52 года назад (1970) в Нью-Йорке (США) на 25‑й сессии Ге­неральной Ассамблеи ООН принят Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерно­го оружия и других видов оружия массового уничтожения (Договор о морском дне).

Документ устанавливает полный запрет на установку и размещение на дне морей и океанов, а также в его недрах за пределами 22 километров прибрежной зоны любые виды оружия массового уничтожения, а также сооружения, пусковые установки и иные устройства для хранения, испытания или применения подобного оружия.

Договор о морском дне вступил в силу 18 мая 1972 года. В настоящее время его участниками являются более 90 стран мира.

81 год назад (1941) авиация и подводный флот Японии атаковали американскую военную базу Перл-Харбор.

Перл-Хабор — главная военная база Тихоокеанского флота США. Она находилась в одноименной бухте на южном берегу острова Оаху, входящего в состав Гавайских островов. Здесь располагались 93 корабля, в том числе девять линкоров, восемь крейсеров, 29 эсминцев, пять подводных лодок, девять минных заградителей и 10 тральщиков, а также 390 самолетов. Противовоздушная оборона базы состояла из 188 зенитных орудий, более 100 пулеметных установок и пяти радиолокационных станций. Гарнизон насчитывал порядка 43 тысяч человек.

Воскресным утром 7 декабря 1941 года с японских авианосцев «Акаги», «Кага», «Хирю», «Сорю», «Дзуйкаку» и «Секаку» вылетело свыше 300 самолетов. В нападении на базу США также участвовали мини-субмарины. Налёт на Перл-Хабор начался в 7.55 утра по местному времени. В течение двух часов японская морская авиация методично уничтожала находившиеся в гавани американские корабли и самолеты, стоящие на аэродромах.

В результате атаки погибли 2395 американских военнослужащих. Было уничтожено четыре линкора, крейсер, два эсминца, несколько вспомогательных судов и 188 самолетов. Были повреждены 10 кораблей и более 150 самолетов. Потери Японии: 64 человека погибшими и 29 сбитых самолётов.

8 декабря 1941 года США, Великобритания, Канада и ряд других стран объявили Японии войну.

290 лет назад (1732) в Лондоне был открыт Королевский театр - «Ковент-Гарден»

Его основателем был английский театральный деятель и актер Джон Рич. Название театру дал район, где он расположен. На протяжении XVIII — первой половины XIX века здесь, наряду с драматическими, оперными и балетными спектаклями, устраивались цирковые представления и ставились балладные оперы.

Театр дважды, в 1808 и 1856 годах, был уничтожен пожаром. Современное здание было построено по проекту архитектора Эдуарда Барри в 1858 году.

За почти три века своего существования Ковент-Гарден заслужил звание одного из самых известнейших театров в мире.

344 года назад (1678) европейцы открыли водопад, впоследствии получивший название Ниагарский.

7 декабря 1678 года монах Луи Энпен, участвовавший в экспедиции по реке Ниагара в Северной Америке, описал его в своей книге. Хотя европейцы уже бывали в долине реки, но Энпен — автор самого раннего сохранившегося документального описания водопада.

Ниагара — это группа водопадов (Канадский или «Подкова», Американский и Фата), расположенных на границе американского штата Нью-Йорк и канадской провинции Онтарио. Их высота составляет 53 метра.

Красота Ниагарского водопада привлекает множество туристов со всего мира. Ежегодно сюда приезжают порядка 12 миллионов человек.