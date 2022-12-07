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Денежный вопрос: как сохранить финансы в период с 6 по 20 декабря, когда Меркурий будет в Козероге

Денежный вопрос: как сохранить финансы в период с 6 по 20 декабря, когда Меркурий будет в Козероге

Меркурий, первая планета от Солнца, чаще других меняет свой знак. Также он обгоняет соседок по количеству ретро-фаз. Перед Новым годом человечеству стоит быть осторожнее. Меркурий пребывает в знаке Козерога с 6 по 20 декабря 2022 года. Это сказывается на многих сферах жизни, но больше на тех, за которые отвечает планета. Это деньги, любые коммуникации, поездки, бизнес.

Меркурий в Козероге: характеристика периода с 6 по 20 декабря

Это расположение является одним из самых благоприятных. Оно способствует развитию интеллекта, наращиванию социальных связей, укреплению материального положения. 

Но не каждый сможет воспользоваться этими благами. Небесный покровитель поможет тем, кто удивит его своим трудолюбием, скромностью и надежностью. Планета не любит шума. Поэтому рассчитывать на помощь небесных светил могут спокойные и уравновешенные люди, которым чужда импульсивность. 


Рядом с положительными аспектами расположены и негативные. Нехорошие воздействия Меркурия в Козероге частично будут нивелированы влиянием Нептуна, который накануне вышел из ретро-фазы. Но все же риск столкнуться с финансовыми потерями высок. Особенно у тех людей, которым Меркурий не покровительствует.

Первая планета окажет влияние не только на финансовую сферу. Люди почувствуют желание замкнуться в себе. Они готовы общаться лишь с теми, которым доверяют. Но своими эмоциями делиться они не спешат.

Какие действия помогут сохранить финансы

Период с 6 по 20 декабря 2022 года требует повышенного внимания к своим деньгам. Это касается не только трат, но и работы. Любые действия, связанные с профессиональной деятельностью, требуют анализа. Нельзя ничего делать «на автомате». 


Меркурий в Козероге у многих пробудит желание ставить амбициозные цели. Более того, появится желание сделать запланированное идеально, без изъянов. 

Но будьте осторожны. Завышенные ожидания ― это путь к разочарованию. Вряд ли все сбудется так, как вы рисуете себе в мечтах. Даже небольшие неудачи могут демотивировать. Это в будущем негативно скажется на материальном положении.

Чтобы избежать «дыры» в семейном бюджете, прислушайтесь к рекомендациям:

  • усердно и честно работайте, не пытайтесь отлынивать от обязанностей;
  • не переступайте через закон;
  • сдавайте проекты в срок, не срывайте дедлайны;
  • внимательно проверяйте документы;
  • во время переговоров уточняйте все нюансы.

Это период расцвета для мошенников. Им будет легче войти в доверие, несмотря на витающий в воздухе дух таинственности. Воздержитесь от привлекательных предложений, которые кажутся выгодными, но исходят от незнакомцев. Вероятнее всего, вы лишитесь денег.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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