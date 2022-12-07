. Депутат Арапов предложил проверять влияние проектов на здоровье людей

При экспертизе проектов нужно проверять их влияние на окружающую среду и здоровье населения. Такую поправку подготовил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

Согласно поправке к законопроекту об изменении экологической экспертизы, с которой ознакомилась «Парламентская газета», в заключении, которое будет готовить государственная экологическая комиссия, необходимо сделать аргументированные выводы, отвечают ли документы, обосновывающие намечаемую хозяйственную деятельность, требованиям в области охраны окружающей среды, экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«В ходе экологической экспертизы должны приниматься во внимание не только воздействие на окружающую среду, но и воздействие на человека. Значительное количество норм качества окружающей среды определяется законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии», — отметил он.

Также депутат предложил не вводить обязательную аттестацию для экспертов общественной экологической экспертизы, так как иначе, по его мнению, органы государственной власти, занимающиеся экологической экспертизой, получат возможность влиять на проведение общественной экспертизы.