. Disney Speedstorm, ответ на Mario Kart от Disney, перенесли на 2023 год

Вадим Карасев





В апреле этого года авторы Disney Speedstorm официально подтвердили, что проект выйдет, в том числе, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Изначально планировалось, что игра выйдет летом 2022 года, потом ее перенесли просто на 2022 год, а теперь стало известно, что она не выйдет в этом году.

Авторы Disney Speedstorm объявили, что переносят игру на 2023 год, пока не указывая точную дату ее выхода. Разработчики сообщили, что откладывают дату релиза, чтобы предложить игрокам более захватывающий гоночный опыт, максимальную кастомизацию, разнообразные игровые режимы и многое другое. Создатели проекта пообещали учесть все отзывы, которые были получены об игре в рамках ее тестирования в начале этого года.

Напомним, что Disney Speedstorm представляет собой «ответ на Mario Kart» от Disney. Игрокам обещают множество известных героев франшиз Disney с уникальными способностями и большое разнообразие трасс. Игра Disney Speedstorm будет условно-бесплатная.

Вместе с анонсом переноса даты релиза Disney Speedstorm разработчики представили новый трейлер.

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