. Драка в парламенте Турции попала на видео, один депутат госпитализирован

Вадим Карасев

В Великом национальном собрании (однопалатном парламенте) Турции произошла потасовка между депутатами. Законодатели обсуждали государственный бюджет, по итогам драки одного из них госпитализировали с травмой головы.

"На второй день переговоров по бюджету в генеральной ассамблее парламента возникла напряженность. Словесная перепалка между депутатами переросла в конфликт. Хусейн Орс, член партии Iyi ("Хорошая партия"), был госпитализирован с травмой головы, полученной во время потасовки", - пишет Sputnik Türkiye.

По окончании потасовки вице-спикер парламента Хайдар Акар остановил заседание на 10 минут.

В течение нескольких лет Турция страдает от экономического кризиса, вызванного в том числе ухудшением отношений с западными партнерами: последствия эпидемии COVID-19 усугубили ситуацию, спровоцировав гиперинфляцию. Так, в 2022 году годовая инфляция в республике составила 80,21%.

Кардинальное падение уровня жизни руководство Турции маскирует агрессивной внешней политикой. В конце ноября после теракта в Стамбуле турецкая армия начала военную операцию против сирийского подразделения Рабочей партии Курдистана. Сохраняется также вероятность начала военного конфликта с Грецией в связи с обострением в Эгейском море.