. Елена Николаева с мужем и годовалым сыном посетили модный музей
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Елена Николаева с мужем и годовалым сыном посетили модный музей

Елена Николаева с мужем и годовалым сыном посетили модный музей
Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева поделилась фото с двумя своими самыми любимыми мужчинами. Телеведущая Елена Николаева в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным воспитывает сына Александра. В конце декабря малышу исполнится год. Родители считают, что столь ранний возраст — не повод отказываться от похода в музей вместе с наследником. В микроблоге Елена Николаева поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с любимыми мужчинами — мужем Игорем Вдовиным и сыном Александром. Все трое посетили музей.
Александр осматривал экспонаты, судя по всему, не слезая с папиных рук — очень удобно!
«Александер и культурные ценности. Первое открытие, первая выставка. И сразу в образцовом музее AZ. Сразу скажу, что мы сюда заехали между двумя другими мероприятиями. И так вышло, что оказались с сыном. Спасибо за гостеприимство», — поделилась под фото Елена Николаева.
# Шоу-бизнес Николаева Елена
По материалам: z-aya

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