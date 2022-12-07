. Елизавета Пескова сыграла тайную свадьбу

Дочь пресс-секретаря президента России, Елизавета Пескова засветила кольца на руке. Слухи о скором замужестве Лизы Песковой появились еще летом — несколько источников сообщили, что торжество может состояться в Москве. Никто не знал, сыграли ли в итоге свадьбу, или же решили отложить. Судя по всему, мероприятие все-таки состоялось в Москве, просто прошло в узком кругу и не стало достоянием общественности. Такой вывод можно сделать, посмотрев на кольцо Елизаветы — сегодня она вместе с отцом Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента России, посетила премьеру фильма «Тень. Взять Гордея» режиссеров Ильи Куликова и Ани Мирохиной в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате. Вместе со знаменитым папой они появились перед самым показом, попозировали журналистам и отправились смотреть кино. Вопросы личной жизни Пескова не комментирует, да и новоиспеченного мужа рядом тоже замечено не было, сообщает MK.RU.Напомним, дочь пресс-секретаря президента России выбрала в мужья 34-летнего бизнесмена Руслана Голбазова, которого называют выходцем из влиятельного чеченского тейпа. Они состоят в отношениях уже больше трех лет. Теперь же пара официально стала мужем и женой. Отметим, что Пескова получила образования в МГУ, а также проходила обучение за границей в нескольких крупных фирмах. У нее тесные связи с Францией — вместе с друзьями она организовала несколько культурных проектов между нашими странами. Кроме того, Лиза известный блогер — на нее подписано более 230 тысяч человек. Сейчас она все реже и реже появляется в соцсетях, но до этого активно публиковала свои философские мысли, рассказывала о косметике, последних новинках из мира моды, и обсуждала с поклонниками актуальные события.