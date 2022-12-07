Европу предупредили о последствиях необдуманной поддержки Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) может оказаться в долговой яме из-за необдуманной поддержки Украины. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Политик также опроверг информацию о наложении вето на транш Украине в размере 18 миллиардов евро со стороны Будапешта. «Это дезинформация. Венгрия готова предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Никакого вето, никакого шантажа», — отметил он.
Орбан также раскритиковал идею решения этой проблемы за счет увеличения долга. Он считает, что сильное будущее для Европы должно строиться на сильных странах ЕС, а не на «огромных кучах долга».
В середине ноября венгерский премьер заявил, что Будапешт в рамках такого соглашения готов каждый год выделять Украине 60-70 миллиардов форинтов (152-178 миллионов долларов). Такие траты, по словам Орбана, не нанесут национальным интересам Венгрии принципиального ущерба.