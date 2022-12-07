. Филиппу Киркорову хотят запретить въезд в США, где у него вилла стоимостью более 600 миллионов

Вадим Карасев

55-летний Филипп Киркоров нередко бывает в США, где у него куплена шикарная вилла со множеством комнат и бассейном. Однако теперь стало известно, что Бедросович может попасть под санкции.

Сообщается, что группа активистов из Нью-Йорка подала заявление в американские Минюст, Минфин и несколько других ведомств. Общественникам не понравилось, что артист поддерживает Россию, но регулярно летает на отдых в Майами.

Активисты даже создали петицию, но голосов там пока меньше тысячи. Если их требование удовлетворят, то Филипп может лишиться дома 800 квадратных метров площадью и стоимостью около 10 миллионов долларов, или более 600 миллионов рублей.

Напомним, что Киркоров поначалу старался не высказываться на тему политики лишний раз, но летом посетил крымский госпиталь с ранеными солдатами и устроил там концерт. "Я заглянул в глаза ребятам, которые едва не лишились жизни", — говорил Филипп под впечатлением.



Фирме Филиппа Киркорова налоговая заморозила счета

На родине у Бедросовича тоже хватает проблем. ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн", в которой певцу принадлежит 50% акций, провинилась перед ФНС. Сотрудники службы требуют представить налоговую декларацию.

Напомним, что у артиста также есть немалый долг по налоговым обязательствам. Так, он должен государству более 7 миллионов рублей. Среди всех звезд российского шоу-бизнеса по общей сумме задолженности он на первом месте.

