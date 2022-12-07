. Гендиректор «Дождя» назвала подлостью увольнение журналиста
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Гендиректор «Дождя» назвала подлостью увольнение журналиста

Гендиректор «Дождя» назвала подлостью увольнение журналистаГендиректор «Дождя» Синдеева назвала подлостью увольнение журналиста Коростелева

Генеральный директор телеканала «Дождь» (признан Минюстом России СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева (признана Минюстом России физлицом-иноагентом) извинилась перед уволенными сотрудниками и попросила их вернуться. Соответствующее видеообращение она опубликовала в своем Telegram-канале.

По ее словам, журналиста Алексея Коростелева уволили «за ошибку». «Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации», — признала она, назвав этот поступок подлостью.

Она призвала Коростелева, а также экономического обозревателя Маргариту Лютову и ведущего Владимира Роменского (признан Минюстом России физлицом-иноагентом), которые покинули канал в знак протеста против увольнения Коростелева, вернуться на телеканал.

Ранее Наталья Синдеева сообщила, что «Дождь» после лишения лицензии на вещание в Латвии решил продолжить работу в видеохостинге YouTube, но планирует получить новую лицензию уже в другой стране.

О том, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя», стало известно 6 декабря. Позже ведущая канала Анна Монгайт (признана Минюстом России физлицом-иноагентом) сообщила, что СМИ продолжит работу. Журналистка также добавила, что телеканал умеет проходить сложности эпического масштаба.

Незадолго до этого в Латвии начали расследование из-за высказывания в прямом эфире ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Телеканал также прекратил работать с Коростелевым после его слов. Журналист объяснил свои слова оговоркой и заверил, что они были вырваны из контекста.

Латвийские власти назначили «Дождю» штраф в размере 10 тысяч евро и пригрозили закрытием. Причиной стал показ карты, на которой Крым был обозначен как территория России, а также то, что российскую армию в эфире назвали «наша армия».

В марте «Дождь» прекратил работу на территории России после того, как Роскомнадзор ограничил к нему доступ. В июле телеканал возобновил вещание из Латвии.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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