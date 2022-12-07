. Герой дня: стримерша Amouranth получила в подарок 70 тысяч, телефон и электрошокер от поклонника
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Герой дня: стримерша Amouranth получила в подарок 70 тысяч, телефон и электрошокер от поклонника

Любите ли вы стримы так, как любит их неназванный герой этого ролика? Он решил сделать подарок своей любимой стримерше Amouranth, прислав коробку, в которой 70 тысяч долларов наличными, новый iPhone и электрошокер. Кроме того, там были номера телефонов с телохранителями, услуги которых уже оплачены. «В моём подарке нет типичных слов „пожалуйста, выходи за меня замуж“», — написал зритель. Стоит отметить, что блогерша недавно похвасталась баснословными заработками - около 5 миллионов долларов в год. Для тех, кто забыл как она выглядит.
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По материалам: триникси

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