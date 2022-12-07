. Google назвал самые популярные в 2022 году запросы
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Google назвал самые популярные в 2022 году запросы

Google назвал самые популярные в 2022 году запросыПоисковик Google назвал игру Wordle самым популярным в 2022 году запросом СюжетВспышка оспы обезьян:

Компания Google опубликовала список самых популярных в 2022 году поисковых запросов, проанализировав данные со всего мира. Соответствующий список доступен на сайте корпорации.

Самым популярным запросом в мире Google назвал игру Wordle, в которой игроки должны угадать слова из пяти букв. Пользователи поисковой системы компании также часто искали новости об Украине, кончине королевы Великобритании Елизаветы II, результатах выборов, а также выигрышные числа в лотерею и информацию об оспе обезьян.

Человеком и актером, информацию о котором искали чаще всего, стал Джонни Депп. Его бывшая супруга Эмбер Херд заняла в этих же двух категориях третье место. Второе место в обоих рейтингах занял актер Уилл Смит, ударивший комика Криса Рока на церемонии вручения «Оскар» после шутки о жене актера Джэде Пинкетт-Смит, которая замкнула пятерку самых интересовавших пользователей актеров и актрис. Сам Рок занял четвертое место в рейтинге актеров. На четвертой строчке в категории «Люди» находится президент России Владимир Путин.

Фильмами, которые в Google искали чаще всего, стали «Тор: Любовь и Гром» режиссера Тайки Вайтити, «Черный Адам» Жауме Кольет-Серра, «Топ Ган: Маверик» Джозефа Косински, «Бэтмен» Мэтта Ривза и анимационный фильм студии Disney «Энканто» Байрона Ховарда и Джареда Буша. Самыми популярными сериалами стали «Эйфория», «Дом дракона», «Лунный рыцарь», «Наблюдатель» и «Изобретая Анну».

Самыми популярными у пользователей поисковика спортсменами стали теннисисты Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Серена Уильямс, американский футболист Манти Тео и сноубордист Шон Уайт.

В конце прошлого года российское подразделение компании Google объявило десять самых непонятных россиянам явлений 2021 года, которые жители страны чаще всего вбивали в строку поиска. В 2021 году россияне интересовались антистресс-игрушками под названием симпл-димпл, словом «митинг», «формалин» и соцсетью Clubhouse.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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