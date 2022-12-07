. «Хабаровск» станет больше

В границы территорий опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» включены дополнительные земельные участки. Такое постановление Правительства от 28.11.2022 вступает в силу 7 декабря.

Присоединение новых земельных участков к ТОР «Хабаровск» позволит создать условия для запуска новых инвестиционных проектов, отмечается на сайте кабмина. В частности, здесь собираются построить предприятие по сборке, техническому обслуживанию, ремонту и доработке автомобилей и специальной техники. Также будет построен индустриальный парк «Вектор».





Реализация новых проектов позволит дополнительно привлечь в ТОР «Хабаровск» 349 миллионов рублей частных инвестиций и создать более 470 рабочих мест.



