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«Хабаровск» станет больше

«Хабаровск» станет больше

В границы территорий опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» включены дополнительные земельные участки. Такое постановление Правительства от 28.11.2022 вступает в силу 7 декабря.

Присоединение новых земельных участков к ТОР «Хабаровск» позволит создать условия для запуска новых инвестиционных проектов, отмечается на сайте кабмина. В частности, здесь собираются построить предприятие по сборке, техническому обслуживанию, ремонту и доработке автомобилей и специальной техники. Также будет построен индустриальный парк «Вектор».


Реализация новых проектов позволит дополнительно привлечь в ТОР «Хабаровск» 349 миллионов рублей частных инвестиций и создать более 470 рабочих мест.


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По материалам: pnp.ru

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