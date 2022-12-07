. Художник представил, каких героинь из фильмов о Гарри Поттере могли бы сыграть диснеевские принцессы
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Художник представил, каких героинь из фильмов о Гарри Поттере могли бы сыграть диснеевские принцессы

Художник представил, каких героинь из фильмов о Гарри Поттере могли бы сыграть диснеевские принцессы

Персонажи Диснея постоянно вдохновляют иллюстраторов на творчество. В каких только образах их не изображали! На этот раз наше внимание привлекла небольшая серия работ художника по имени Алессио, который поразмышлял на тему того, каких героинь из фильмов о Гарри Поттере могли бы сыграть диснеевские принцессы.

Мулан в роли Чжоу


The Walt Disney Company / Warner Bros. / the_stroke_of_twelve

В качестве костюмов для принцесс художник выбрал образы, в которых героини поттерианы предстали на святочном балу в четвёртой части «Гарри Поттер и Кубок Огня».

Ариэль в роли Джинни


The Walt Disney Company / Warner Bros. / the_stroke_of_twelve

Красноволосая Ариэль отлично вписалась бы в огненную семью Уизли, а беззаботный весёлый нрав русалочки неплохо подошёл бы для образа Джинни. А как беззаветно она бы влюбилась в Гарри!

Белль в Роли Гермионы


The Walt Disney Company / Warner Bros. / the_stroke_of_twelve

В этом случае выбор был, конечно, очевиден. Если когда-то Эмма Уотсон сыграла Белль в фильме «Красавица и Чудовище», то Белль просто обязана была бы сыграть Гермиону в мультике о Гарри Поттере.

Золушка в роли Флёр


The Walt Disney Company / Warner Bros. / the_stroke_of_twelve

Кстати, художник признаётся, что Золушка — его любимая диснеевская принцесса.

Жасмин в роли Парвати


The Walt Disney Company / Warner Bros. / the_stroke_of_twelve

А здесь вы можете найти работы нейросети, которые показывают, какими были бы персонажи фильмов о Гарри Поттере, если бы режиссёром был Уэс Андерсон.

# Интересное
По материалам: twizz

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