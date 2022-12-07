. IGN опубликовали сравнение графики ремейка Dead Space с оригиналом 2008 года

Вадим Карасев





Портал IGN в рамках рубрики IGN First делится эксклюзивной информацией по Dead Space. Недавно они опубликовали первые 18 минут геймплея ожидаемого хоррора, а сегодня выпустили видео со сравнением графики в ремейке и оригинале.

Ниже можно посмотреть видео, в котором сравнивается графически Dead Space 2008 года, который выходил на Xbox 360, Playstation 3 и PC, с ремейком 2023 года, который выйдет на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Напомним, что ремейк разрабатывается в движке Frostbite.

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Релиз ремейка Dead Space назначен на 27 января 2023 года.