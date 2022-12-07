. Игорь Николаев одобряет грязь, которую льет Алла Пугачева
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Игорь Николаев одобряет грязь, которую льет Алла Пугачева

Игорь Николаев одобряет грязь, которую льет Алла Пугачева
Певец Игорь Николаев одобрил слова Примадонны в адрес россиян. Пользователи Интернета не исключают, что композитор поддерживает ее из чувства благодарности. Перебравшаяся в Израиль певица Алла Пугачева 6 декабря вновь оскорбила россиян. На своей странице в социальной сети артистка назвала бывших соотечественников «жалкими продажными тварями, лицемерами и лжецами». Одним из тех, кто поставил лайк под постом Аллы Борисовны, стал композитор Игорь Николаев. Тем самым он публично продемонстрировал, что поддерживает 73-летнюю Примадонну.
Как напоминает KP.RU, Николаев и Пугачева знают друг друга уже 38 лет. В 1984 году она согласилась взять в свой репертуар написанную композитором песню «Айсберг», которая в итоге стала одной из ее «визитных карточек». Некоторые пользователи Сети, впрочем, не исключают, что Игорь Николаев лишь создает видимость того, что согласен с точкой зрения Аллы Борисовны. Они много работали вместе, он уважает ее как певицу, а потому из-за чувства благодарности мог поставить лайк ее оскорбительным изречениям, считают комментаторы.
# Шоу-бизнес Николаев Игорь
По материалам: z-aya

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