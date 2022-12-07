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Иллюстратор показал, как бы выглядели главные герои и героини фильмов и сериалов, попади они в мультфильмы

Иллюстратор показал, как бы выглядели главные герои и героини фильмов и сериалов, попади они в мультфильмы

Как часто такое бывает, что одни герои фильмов или сериалов со временем заменяются другими или они вовсе уходят с экранов. Но какие-то из них так сильно западают в душу зрителям, что ими хочется любоваться целую вечность в любом виде. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть на работы иллюстратора по имени Лайл Круз, который немного перерисовал главных героев фильмов, придав им мультяшные образы.

«Уэнздей»

Netflix / lyle_style

Иллюстратор Лайл Круз сотрудничает с Disney, Warner Bros., Marvel Studios и Universal, поэтому он с лёгкостью справляется с тем, чтобы подобрать одних из самых известных персонажей для своих работ.

Данди по прозвищу «Крокодил»

20th Century Fox / lyle_style

«Битлджус»

Warner Bros. / lyle_style

«Пятый элемент»

Gaumont / lyle_style

Несмотря на то, что многие из выбранных фильмов были выпущены давно, их актёров и сюжет мы всё равно отлично помним!

«Назад в будущее»

Universal Pictures / lyle_style

«Крепкий орешек»

20th Century Fox / lyle_style

«Один дома»

20th Century Fox / lyle_style

Ещё один вариант этого замечательного фильма

20th Century Fox / lyle_style

«Блэйд»

New Line Cinema / lyle_style

«Крик»

Dimension Films / lyle_style

«Матрица»

Warner Bros. / lyle_style

«Эйс Вентура: Розыск домашних животных»

Warner Bros. / lyle_style

«Мумия»

Universal Pictures / lyle_style

«Кто подставил кролика Роджера»

Buena Vista Pictures Distribution / lyle_style

Комедийный анимационно-игровой фильм «Кто подставил кролика Роджера» — необычная картина для того времени, когда он был выпущен (1988). Ведь в этом фильме гармонично сочетается игра живых актёров и мультипликация. Для кого-то эта комедия даже стала источником вдохновения. Например, для учителя из Испании, который мастерски добавляет мультяшек к себе на снимки, с головой окуная их в наши будни.

«Бестолковые»

Paramount Pictures / lyle_style

«Чужой»

InterCom / lyle_style

А здесь мы собрали для вас 15 экранных котиков, которые нисколечко не уступают профессионалам в актёрском мастерстве.

# Интересное
По материалам: twizz

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