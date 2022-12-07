. Иллюстратор показал, как бы выглядели главные герои и героини фильмов и сериалов, попади они в мультфильмы

Как часто такое бывает, что одни герои фильмов или сериалов со временем заменяются другими или они вовсе уходят с экранов. Но какие-то из них так сильно западают в душу зрителям, что ими хочется любоваться целую вечность в любом виде. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть на работы иллюстратора по имени Лайл Круз, который немного перерисовал главных героев фильмов, придав им мультяшные образы.

«Уэнздей»

Netflix / lyle_style

Иллюстратор Лайл Круз сотрудничает с Disney, Warner Bros., Marvel Studios и Universal, поэтому он с лёгкостью справляется с тем, чтобы подобрать одних из самых известных персонажей для своих работ.

Данди по прозвищу «Крокодил»

«Битлджус»

«Пятый элемент»

20th Century Fox / lyle_styleWarner Bros. / lyle_styleGaumont / lyle_style

Несмотря на то, что многие из выбранных фильмов были выпущены давно, их актёров и сюжет мы всё равно отлично помним!

«Назад в будущее»

«Крепкий орешек»

«Один дома»

Ещё один вариант этого замечательного фильма

«Блэйд»

«Крик»

«Матрица»

«Эйс Вентура: Розыск домашних животных»

«Мумия»

«Кто подставил кролика Роджера»

Universal Pictures / lyle_style20th Century Fox / lyle_style20th Century Fox / lyle_style20th Century Fox / lyle_styleNew Line Cinema / lyle_styleDimension Films / lyle_styleWarner Bros. / lyle_styleWarner Bros. / lyle_styleUniversal Pictures / lyle_styleBuena Vista Pictures Distribution / lyle_style

Комедийный анимационно-игровой фильм «Кто подставил кролика Роджера» — необычная картина для того времени, когда он был выпущен (1988). Ведь в этом фильме гармонично сочетается игра живых актёров и мультипликация. Для кого-то эта комедия даже стала источником вдохновения. Например, для учителя из Испании, который мастерски добавляет мультяшек к себе на снимки, с головой окуная их в наши будни.

«Бестолковые»

«Чужой»

Paramount Pictures / lyle_styleInterCom / lyle_style

А здесь мы собрали для вас 15 экранных котиков, которые нисколечко не уступают профессионалам в актёрском мастерстве.