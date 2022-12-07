Иллюстратор показал, как бы выглядели главные герои и героини фильмов и сериалов, попади они в мультфильмы
Как часто такое бывает, что одни герои фильмов или сериалов со временем заменяются другими или они вовсе уходят с экранов. Но какие-то из них так сильно западают в душу зрителям, что ими хочется любоваться целую вечность в любом виде. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть на работы иллюстратора по имени Лайл Круз, который немного перерисовал главных героев фильмов, придав им мультяшные образы.
«Уэнздей»
Иллюстратор Лайл Круз сотрудничает с Disney, Warner Bros., Marvel Studios и Universal, поэтому он с лёгкостью справляется с тем, чтобы подобрать одних из самых известных персонажей для своих работ.
Данди по прозвищу «Крокодил»
«Битлджус»
«Пятый элемент»
Несмотря на то, что многие из выбранных фильмов были выпущены давно, их актёров и сюжет мы всё равно отлично помним!
«Назад в будущее»
«Крепкий орешек»
«Один дома»
Ещё один вариант этого замечательного фильма
«Блэйд»
«Крик»
«Матрица»
«Эйс Вентура: Розыск домашних животных»
«Мумия»
«Кто подставил кролика Роджера»
Комедийный анимационно-игровой фильм «Кто подставил кролика Роджера» — необычная картина для того времени, когда он был выпущен (1988). Ведь в этом фильме гармонично сочетается игра живых актёров и мультипликация. Для кого-то эта комедия даже стала источником вдохновения. Например, для учителя из Испании, который мастерски добавляет мультяшек к себе на снимки, с головой окуная их в наши будни.
«Бестолковые»
«Чужой»
А здесь мы собрали для вас 15 экранных котиков, которые нисколечко не уступают профессионалам в актёрском мастерстве.