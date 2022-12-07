. Ивлеева рассказала об эмоциях при просмотре своих старых видео
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Ивлеева рассказала об эмоциях при просмотре своих старых видео

Ивлеева рассказала об эмоциях при просмотре своих старых видеоБлогерша Анастасия Ивлеева рассказала, что никогда не испытывает стыд за старые видео

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала об эмоциях, которые она испытывает при просмотре своих старых видео. В выпуске проекта Agentshow, доступном на YouTube, она призналась, что ей никогда не стыдно за ее ролики.

«У меня бывает моменты, когда я лежу, винчиком припивая, и начинаю ностальгировать, пересматривать — и я смотрю и думаю, как это круто, я же там настоящая, живая», — ответила ведущая на вопрос гости передачи блогерши Anastasiz о том, бывает ли ей стыдно за свой старый контент.

Ивлеева отметила, что при просмотре старых видео ей нравится оценивать свой профессиональный рост и наблюдать изменения в себе. «Клево, когда ты можешь посмотреть, какой рост произошел за это время, что изменилось, что стало лучше, что стало хуже. Это супер», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева вошла в тройку самых влиятельных блогеров России по версии исследовательского холдинга «Ромир». Первое место в рейтинге заняла журналистка и телеведущая Ксения Собчак, а второе — журналист и видеоблогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов).

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По материалам: lenta.ru

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