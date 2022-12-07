. Экстрасенс Андрей Харрис рассказал, почему бывают пожары на одних и тех же улицах
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Экстрасенс Андрей Харрис рассказал, почему бывают пожары на одних и тех же улицах

Экстрасенс Андрей Харрис рассказал, почему бывают пожары на одних и тех же улицах

Огонь — это одна из самых завораживающих и вместе с тем опасных стихий. Экстрасенс Андрей Харрис рассказал, почему бывают пожары на одних и тех же улицах. Эксперт порекомендовал искать причину возгорания в магических воронках и истории тех мест, где произошел инцидент.

Почему бывают пожары на одних и тех же улицах

Иногда несчастья могут преследовать целые улицы и деревни. Поэтому стоит изучить те факторы, на которые многие бы даже не обратили внимание. Экстрасенс Андрей Харрис рассказал подробнее, почему порой случается так, что опасная стихия преследует одно и то же место.

По словам Харриса, есть 3 основные причины, которые привлекают огонь. Одна из них — это гиперактивность людей. Другими словами, есть целый ряд кварталов и спальных районов, которые попросту построены неправильно. При планировании были нарушены главные принципы, отвечающие за циркуляцию энергии. В результате ей некуда деваться и она просто накапливается в одном месте.


Негативной энергии некуда деться и она может превратиться в огонь. Последствия могут быть печальными для многих.

Вторая причина неожиданных пожаров — это негатив. Люди привыкли завидовать другим. А если на маленькой площади они постоянно выясняют отношения, то негатив накапливается. Более того, есть целые кварталы, в которых проживают неблагоприятные семьи. Скопившейся негатив может обернуться настоящей трагедией.

Третья причина — это исторические корни определенной местности. Например, на том месте, где сейчас построены дома, в давние времена могла быть деревня. Однако по каким-то причинам там убили всех местных жителей. В результате этого образовывается негативная воронка. К тому же кто-то из наших предков мог обронить фразу: “Да горите вы все синим пламенем”, даже не подозревая, что это обернется настоящим проклятием для будущего поколения.

Как колдуны защищали места, в которых практиковали магию

Экстрасенс Андрей Харрис рассказал, что пожары частенько могут возникать из-за того, что на этом месте когда-то было ритуальное капище, на котором практиковали свою магию колдуны и ведьмы. Они могли наложить защиту на святое место.


Чаще всего она базировалась на четырех основных элементах: воздухе, огне, земле и воде. Экстрасенс утверждает, что на российских землях особенно чтили огонь, поэтому могли использовать его в качестве защиты. И если сейчас в земле поискать доказательства, то запросто можно найти специальные руны. Поэтому неудивительно, почему на одном и том же месте частенько бывают огненные вспышки.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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