. Как правильно выбрать крабовые палочки для праздничного стола
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Как правильно выбрать крабовые палочки для праздничного стола

Как правильно выбрать крабовые палочки для праздничного стола

Как правильно выбрать крабовые палочки для праздничного стола
Один неправильно выбранный ингредиент может испортить все блюдо.   На что обратить внимание, отправляясь в магазин за одним из главных ингредиентов для новогоднего стола. Без крабового салата новогодний стол сегодня немыслим. Хозяйки уже давно успели заметить, что блюдо получается вкуснее и лучше, если выбрать для него качественные крабовые палочки. На что обратить внимание, отправляясь в магазин за главным ингредиентом для крабового салата? Конечно же, на состав. Специалисты «Роскачества» рекомендуют выбирать крабовые палочки с высоким содержанием белка. В качественных палочках его содержится не менее 8–10 %, а вот углеводов должно быть, как можно меньше — не более 14 %. Но белок в палочках должен быть за счет рыбы, а не за счет сои. В противном случае — производитель сэкономил на дорогом сырье. Стоит напомнить, что крабовые палочки делают не из крабов, а из рыбного фарша — сурими. Но в редких случаях производители добавляют в палочки мясо крабов. Внимательно изучайте состав на упаковке и не ошибайтесь с выбором!  
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

Disney Speedstorm, ответ на Mario Kart от Disney, перенесли на 2023 год
Disney Speedstorm, ответ на Mario Kart от Disney, перенесли на 2023
Успех, удача или трудности: годом какого животного будет 2023 по славянскому календарю, прогнозы и события
Успех, удача или трудности: годом какого животного будет 2023 по
Лишившаяся родителей в детстве девушка узнала семейную тайну спустя годы
Лишившаяся родителей в детстве девушка узнала семейную тайну спустя
Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство
Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" назвал Александра Кокорина тупым и нищим: "У него нет души"
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" назвал Александра Кокорина
Шедевр GRIS наконец выходит на Xbox, с поддержкой 120 FPS даже на Xbox Series S
Шедевр GRIS наконец выходит на Xbox, с поддержкой 120 FPS даже на
Денежный вопрос: как сохранить финансы в период с 6 по 20 декабря, когда Меркурий будет в Козероге
Денежный вопрос: как сохранить финансы в период с 6 по 20 декабря,
Стало известно об ожидании на Западе российско-украинских переговоров
Стало известно об ожидании на Западе российско-украинских переговоров
8 мифов о гаданиях на картах Таро
8 мифов о гаданиях на картах Таро
Метеоролог предупредил о неоднородной зиме в Европе
Метеоролог предупредил о неоднородной зиме в Европе
Названа альтернатива Германии среди импортеров российского газа
Названа альтернатива Германии среди импортеров российского газа
Число погибших в результате стрельбы в Крымске выросло до пяти
Число погибших в результате стрельбы в Крымске выросло до пяти

Топ на сегодня

Крупная распродажа DLC для Xbox и скидки на игры — 600+ позиций: до 13 декабря
Крупная распродажа DLC для Xbox и скидки на игры — 600+ позиций: до
Налоговые доходы российских регионов сократились
Налоговые доходы российских регионов сократились
Европейцев предупредили о дефиците популярного деликатеса
Европейцев предупредили о дефиците популярного деликатеса
Треть россиян решили отказаться от рыбы из-за роста цен
Треть россиян решили отказаться от рыбы из-за роста цен
Союзнику России в Европе перестало хватать бензина
Союзнику России в Европе перестало хватать бензина

Еще по теме

Теория заговора - Праздничный стол (24.12.2017)
Специалисты назвали стоимость новогоднего стола в России
Какое блюдо новогоднего стола соответствует каждому знаку Зодиака
В России стартовали крабовые аукционы