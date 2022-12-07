. Как правильно выбрать крабовые палочки для праздничного стола

Один неправильно выбранный ингредиент может испортить все блюдо. На что обратить внимание, отправляясь в магазин за одним из главных ингредиентов для новогоднего стола. Без крабового салата новогодний стол сегодня немыслим. Хозяйки уже давно успели заметить, что блюдо получается вкуснее и лучше, если выбрать для него качественные крабовые палочки. На что обратить внимание, отправляясь в магазин за главным ингредиентом для крабового салата? Конечно же, на состав. Специалисты «Роскачества» рекомендуют выбирать крабовые палочки с высоким содержанием белка. В качественных палочках его содержится не менее 8–10 %, а вот углеводов должно быть, как можно меньше — не более 14 %. Но белок в палочках должен быть за счет рыбы, а не за счет сои. В противном случае — производитель сэкономил на дорогом сырье. Стоит напомнить, что крабовые палочки делают не из крабов, а из рыбного фарша — сурими. Но в редких случаях производители добавляют в палочки мясо крабов. Внимательно изучайте состав на упаковке и не ошибайтесь с выбором!