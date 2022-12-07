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Как преобразились актёры и актрисы популярного бразильского сериала «Клон» 21 год спустя после его выхода

Как преобразились актёры и актрисы популярного бразильского сериала «Клон» 21 год спустя после его выхода

В начале 2000-х бразильская теленовелла «Клон» гремела буквально повсюду. Зрители с жгучим интересом наблюдали за развитием отношений между красавицей Жади и её возлюбленным Лукасом, которым постоянно что-то мешало. Несмотря на то, что телесериал длился всего год, его с невероятным трепетом вспоминают и сегодня. И в этом нет ничего удивительного.

Проект вышел 21 год назад. Тогда он затрагивал крайне важные и щекотливые темы, которые были интересны многим зрителям: особенности мусульманской жизни, запретная любовь, разногласия родителей и детей, а также клонирование. Куда уж тут без него. Сериал показали более чем в 90 странах, и везде он получил высокие оценки. Предлагаем посмотреть фото любимых актёров и оценить, насколько сильно они изменились за прошедшие годы.

Саид (Далтон Виг)

Rede Globo de Televisão / Michael Willan

Лукас, Диогу, Лео (Мурилу Бенисиу)

Rede Globo de Televisão / murilobeniciooficial

Мурилу Бенисиу — настоящий трудяжка, ведь он умудрился сыграть в сериале сразу три роли — близнецов Феррас и самого клона Лео.

Иветти (Вера Фишер)

Rede Globo de Televisão / verafischeroficial

Сценарий Глории Перес долгое время считается не очень удачным. Режиссёры один за другим отказывались от съёмок сериала (они тогда просто не знали, от чего отказывались). Лишь Жайме Монжардим оценил по достоинству историю Глории и взялся за работу.

Жади (Джованна Антонелли)

Rede Globo de Televisão / giovannaantonelli

Латиффа (Летисия Сабателла)

Rede Globo de Televisão / leticia_sabatella

Сериал «Клон» мог называться совершенно по-другому. Ему примеряли множество названий. Создатели хотели остановиться на вариантах «Второй шанс» и «Начать сначала».

Маиза (Даниэла Эскобар)

Rede Globo de Televisão / danielaescobar

Мохаммед (Антониу Каллони)

Rede Globo de Televisão / antonio_calloni

Хадижа (Карла Диас)

Rede Globo de Televisão / carladiaz

Шанди (Марселлy Новаис)

Rede Globo de Televisão / marcellonovaesreal

Назира (Элиане Джардини)

Rede Globo de Televisão / eliane_giardini_memorias

Особенно тяжело было сниматься звёздам, которым достались роли мусульман. Им пришлось полностью погрузиться в незнакомую для себя культуру. Актёры упорно учили язык, отрывки из Корана и пытались воспроизводить мимику, жесты, характерные для людей этого вероисповедания.

Зейн (Лусиану Шафир)

Rede Globo de Televisão / szafiroficial

Мел (Дебора Фалабелла )

Rede Globo de Televisão / deborafalabellaoficial

Алисинья (Кристиана Оливейра)

Rede Globo de Televisão / oliveiracris10

Рания (Нивея Стелманн)

Rede Globo de Televisão / niveastelmann

Сериал снимали не только в Бразилии, но и в Марокко, а также в пустыне Сахаре. Последняя локация далась съёмочной группе крайне тяжело. Из-за высоких температур у актёров портился грим, а техника постоянно выходила из строя.

Рания (Нивея Стелманн)

Rede Globo de Televisão / sthefanybrito

Здесь вы можете посмотреть, как изменились актёры популярного американского сериала «Беверли-Хиллз 90210» спустя тридцать лет после выхода первого сезона.

# Интересное
По материалам: twizz

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