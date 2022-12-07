. Как провести сильный зимний обряд с талой водой на удачу и здоровье
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Как провести сильный зимний обряд с талой водой на удачу и здоровье

Как провести сильный зимний обряд с талой водой на удачу и здоровье

Все знают о том, что вода обладает исключительными свойствами, которые нередко люди используют во благо. В зимний период времени каждый может провести специальные обряды и ритуалы, которые позволят привлечь в свою жизнь здоровье и удачу.

Ритуал с талой водой на удачу и здоровье

Талая, родниковая и ключевая вода обладают самыми сильными свойствами. В зимний период времени необходимо набрать снега, дождаться, пока он растает и провести специальный обряд. Лучше всего снег набирать в парковых зонах, где нет проезжих дорог и людных улиц.

Перед тем, как приступить к обряду, в каждой комнате нужно зажечь по одной белой свече. Талую воду следует разлить в равных частях по нескольким емкостям. Их количество должно быть равно числу комнат в доме. Помимо этого, нужно оставить дополнительную емкость для себя.


После того, как наступит ночь, необходимо начать зажигать свечи. Следует прийти в ванную, налить в таз талую воду, погрузить в нее ступни и произнести следующие слова:

«По снегу красна девица ходила, коса до пояса, очи ясные, помыслы чистые. Хвори зиме отдавала, здоровье продлевала. Ножки нежные не заморозила, красоты прибавила, удачи себе добавила».

После сказанных слов, ноги нужно вынуть из таза, вытереть их и надеть теплые носки. Затем нужно пройтись по всем помещениям, разбрызгивая в каждом из них воду, и говорить следующее:

«Зимой все стынет, болезни сгинут, неудачи во льду застынут. Дом свой от бед и горя защищаю, удачу и процветание привлекаю».

Оставшейся частью воды необходимо помыть порог своего дома, а уже потом идти поочередно гасить свечи. В завершении обряда нужно открыть все окна в доме, чтобы проветрить свое жилище.

Талую воду можно применять не только для проведения обрядов, но еще и поливать ею комнатные растения. Большую пользу оказывает талая вода для рассады, в частности для денежного дерева. Такое растение очень легко вырастить, а в благодарность оно поможет притянуть в жизнь людей финансовое благополучие.

Полезные свойства талой воды

Талая вода обладает полезными свойствами, в числе которых можно выделить:

  • омолаживающий эффект на организм;
  • очищение и вывод токсинов из организма;
  • улучшение обмена веществ;
  • повышение физической активности;
  • улучшение работоспособности и производительности труда;
  • очищение крови и оздоровление клеток;
  • укрепление иммунитета;
  • снижение уровня сахара в крови;
  • улучшение устойчивости организма к изменениям погодных условий;
  • улучшение работы головного мозга;
  • устранение аллергии и кожных заболеваний;
  • устранение проблем ЖКТ;
  • помощь в восстановлении всех процессов, в частности, после перенесенных заболеваний, травм и проведения оперативных вмешательств.


В целом, талая вода оказывает положительное влияние на весь организм, улучшая работу его органов, а также способствуя замедлению процессов старения. Основным признаком многих долгожителей на этой земле является то, что они пьют талую воду из ледниковых рек.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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