. Как выбрать качественные курсы по бизнес-аналитике

На современном рынке востребованы специалисты в сферах программирования, дизайна, маркетинга и аналитики. В ближайшие годы они будут пользоваться особой популярностью, поэтому есть смысл получить актуальную профессию. Сегодня это сделать проще простого. Достаточно пройти онлайн-курсы по бизнес-аналитике в хорошей школе и попрактиковаться, чтобы получить реальный опыт. Выбор обучающих программ достаточно велик.

Кому нужны курсы по бизнес-аналитике

Бизнес-аналитика ― это процесс создания стратегии для решения задач предприятия. Они могут быть связанными с изменениями в команде, оптимизацией определенных процессов, изменением тактики ведения дел. Специалист обнаруживает проблемы в бизнесе и предлагает способы их решения. Причем работать он может как в штате компании, так и быть независимым консультантом.

Курсы по бизнес-аналитике пригодятся тем, кто желает сменить профессию. Помимо программ обучения для новичков, есть также предложения для продвинутых специалистов. При желании, можно подобрать подходящие курсы повышения квалификации. Хороший специалист всегда развивается и идет в ногу со временем.

Отметим, что некоторым будет проще освоить эту профессию. Небольшое преимущество будет у людей с экономическим образованием или наличием IT-специальности.

Как выбрать школу для обучения бизнес-аналитике





Качество образования крайне важно. Если программа и педагоги слишком «слабые», то вы не получите необходимых навыков. Как минимум, вы зря потратите время и деньги, как максимум ― разочаруетесь в профессии. Чтобы этого не произошло, выбирайте школу и курс по таким параметрам:

какие есть программы обучения, в каком формате происходит процесс;

авторы курса, спикеры, их опыт;

репутация школы, отзывы бывших учеников;

общение с менеджером, цена, как происходит оплата;

что обещают учащимся.

Последний пункт требует особого внимания. Многие школы еще во время обучения дают ученикам возможность попрактиковаться. Лучшим студентам помогают в трудоустройстве. Уточните в вашей школе, есть ли такая возможность и на какие результаты за время обучения вы можете рассчитывать. Но насторожитесь, если вам обещают «золотые горы». Скорее всего, это пустые слова.

Мини-обзоры популярных онлайн-школ

Сегодня на рынке образования много качественных платформ, которые уже зарекомендовали себя. Одна из них ― «Нетология». Получить профессию бизнес-аналитика здесь можно меньше чем за полгода. Онлайн-школа обещает помощь в трудоустройства. В Сети есть отзывы довольных студентов.





Однако кроме бизнес-аналитики есть и другие востребованные профессии. Больше всего их в сфере IT, маркетинга и дизайна. Особого внимания заслуживает обучение Blender 3D. Несколько программ есть у школы SABATOVSKY. Платформа предлагает курсы для новичков, есть даже мини-обучение, рассчитанное на 2 часа. В этой школе есть много программ для специалистов в сфере дизайна, маркетинга, создания видеоконтента, продюсирования, режиссуры и сценарного искусства.

Где найти подходящую программу обучения

Все актуальные курсы от разных школ собраны на сайте «Сравни.ру». Проект содержит общую информацию о каждой программе, включая такие важные сведения:

длительность подготовки;

какие навыки получит студент;

формат обучения;

есть ли сертификат;

стоимость курса.

Особенность сайта: наличие преимуществ и недостатков каждого курса. Студент «на берегу» сможет понять, к чему ему нужно подготовиться. Также на портале есть отзывы учеников о разных школах.