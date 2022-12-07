. Как выбрать качественные курсы по бизнес-аналитике
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как выбрать качественные курсы по бизнес-аналитике

Как выбрать качественные курсы по бизнес-аналитике

На современном рынке востребованы специалисты в сферах программирования, дизайна, маркетинга и аналитики. В ближайшие годы они будут пользоваться особой популярностью, поэтому есть смысл получить актуальную профессию. Сегодня это сделать проще простого. Достаточно пройти онлайн-курсы по бизнес-аналитике в хорошей школе и попрактиковаться, чтобы получить реальный опыт. Выбор обучающих программ достаточно велик.

Кому нужны курсы по бизнес-аналитике

Бизнес-аналитика ― это процесс создания стратегии для решения задач предприятия. Они могут быть связанными с изменениями в команде, оптимизацией определенных процессов, изменением тактики ведения дел. Специалист обнаруживает проблемы в бизнесе и предлагает способы их решения. Причем работать он может как в штате компании, так и быть независимым консультантом. 

Курсы по бизнес-аналитике пригодятся тем, кто желает сменить профессию. Помимо программ обучения для новичков, есть также предложения для продвинутых специалистов. При желании, можно подобрать подходящие курсы повышения квалификации. Хороший специалист всегда развивается и идет в ногу со временем.

Отметим, что некоторым будет проще освоить эту профессию. Небольшое преимущество будет у людей с экономическим образованием или наличием IT-специальности. 

Как выбрать школу для обучения бизнес-аналитике


Качество образования крайне важно. Если программа и педагоги слишком «слабые», то вы не получите необходимых навыков. Как минимум, вы зря потратите время и деньги, как максимум ― разочаруетесь в профессии. Чтобы этого не произошло, выбирайте школу и курс по таким параметрам:

  • какие есть программы обучения, в каком формате происходит процесс;
  • авторы курса, спикеры, их опыт;
  • репутация школы, отзывы бывших учеников;
  • общение с менеджером, цена, как происходит оплата;
  • что обещают учащимся.

Последний пункт требует особого внимания. Многие школы еще во время обучения дают ученикам возможность попрактиковаться. Лучшим студентам помогают в трудоустройстве. Уточните в вашей школе, есть ли такая возможность и на какие результаты за время обучения вы можете рассчитывать. Но насторожитесь, если вам обещают «золотые горы». Скорее всего, это пустые слова.  

Мини-обзоры популярных онлайн-школ

Сегодня на рынке образования много качественных платформ, которые уже зарекомендовали себя. Одна из них ― «Нетология». Получить профессию бизнес-аналитика здесь можно меньше чем за полгода. Онлайн-школа обещает помощь в трудоустройства. В Сети есть отзывы довольных студентов.  


Однако кроме бизнес-аналитики есть и другие востребованные профессии. Больше всего их в сфере IT, маркетинга и дизайна. Особого внимания заслуживает обучение Blender 3D. Несколько программ есть у школы SABATOVSKY. Платформа предлагает курсы для новичков, есть даже мини-обучение, рассчитанное на 2 часа. В этой школе есть много программ для специалистов в сфере дизайна, маркетинга, создания видеоконтента, продюсирования, режиссуры и сценарного искусства.

Где найти подходящую программу обучения

Все актуальные курсы от разных школ собраны на сайте «Сравни.ру». Проект содержит общую информацию о каждой программе, включая такие важные сведения:

  • длительность подготовки;
  • какие навыки получит студент;
  • формат обучения;
  • есть ли сертификат;
  • стоимость курса.

Особенность сайта: наличие преимуществ и недостатков каждого курса. Студент «на берегу» сможет понять, к чему ему нужно подготовиться. Также на портале есть отзывы учеников о разных школах.  

# Общество Бизнес
По материалам: rsute

Последние новости

Минобороны заявило об уничтожении двух станций AN/TPQ-50 производства США
Минобороны заявило об уничтожении двух станций AN/TPQ-50 производства
Автодозвон клиентам: преимущества и возможности услуги
Автодозвон клиентам: преимущества и возможности услуги
Лавров заявил о конце глобализации «по-американски»
Лавров заявил о конце глобализации «по-американски»
Звезда «Аншлага» раскрыла изнанку отношений с участниками шоу
Звезда «Аншлага» раскрыла изнанку отношений с участниками шоу
В ТОП-50 лучших игр 2022 года по версии Polygon вошло 17 игр из Game Pass
В ТОП-50 лучших игр 2022 года по версии Polygon вошло 17 игр из Game
Как выбрать качественные курсы по бизнес-аналитике
Как выбрать качественные курсы по бизнес-аналитике
Минутка ностальгии: популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и 00-х (16 фото)
Минутка ностальгии: популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и
Очевидец описал ДТП с 16 погибшими в ДНР фразой «зрелище не для слабонервных»
Очевидец описал ДТП с 16 погибшими в ДНР фразой «зрелище не для
Рената Литвинова рассмешила россиян исхудавшим лицом: "﻿Вот кто Мунку позировал для известной картины"
Рената Литвинова рассмешила россиян исхудавшим лицом: "﻿Вот кто
В Англии палеонтологи нашли родственника латимерии
В Англии палеонтологи нашли родственника латимерии
Шаман получил свою первую большую награду
Шаман получил свою первую большую награду
Экспорт российского угля приблизился к рекорду после ослабления санкций
Экспорт российского угля приблизился к рекорду после ослабления

Топ на сегодня

Треть россиян решили отказаться от рыбы из-за роста цен
Треть россиян решили отказаться от рыбы из-за роста цен
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Союзнику России в Европе перестало хватать бензина
Союзнику России в Европе перестало хватать бензина
ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
Guns N’ Roses подали иск к продающему пистолеты и розы магазину
Guns N’ Roses подали иск к продающему пистолеты и розы магазину

Еще по теме

Курсы маркетолога-аналитика в Киеве
Вести - 20:00 (07.01.2018)
Курсы артдизайна в Москве
Как управлять бизнесом с помощью методологии Адизеса?