. Как выглядеть моложе женщинам после 40 с помощью зимней одежды

Желание выглядеть моложе присуще любой женщине, особенно это актуально после 40 лет. Это можно сделать, не прибегая к косметическим и пластическим процедурам, а всего лишь правильно подбирая свой гардероб и не боясь менять имидж. Зимняя одежда в этом сезоне предполагает разнообразие вариантов.

Цвет и фактура одежды

Чтобы выглядеть моложе с помощью одежды, прежде всего, следует отказаться от темных и мрачных расцветок. Забудьте о черном цвете и его сочетаниях, откажитесь также от ярких «попугайских» оттенков — они не дадут должного эффекта, а только подчеркнут отсутствие вкуса.

Чтобы выглядеть стильно, эффектно и моложе, старайтесь отдавать предпочтение пастельным тонам и мягкой бежевой, молочно-кофейной гамме.

Особенно важно, чтобы светлые оттенки одежды располагались ближе к лицу, они визуально его подсвечивают и не позволяют выделяться морщинам.





С осторожностью следует надевать вещи голубых, зеленых, желтых, оранжевых и коричневых оттенков, а также использовать разноцветные принты. Их сочетание с пастельными тонами одежды возможно, но должно подбираться строго индивидуально.

Предпочтение следует отдавать лаконичным, геометрическим принтам. Абстрактных узоров, крупных цветов и детских рисунков следует избегать — они не делают женщину моложе, а упрощают образ.

Дамам после 40 лет, занимаясь подбором одежды для своего гардероба, следует обязательно учитывать фактуру тканей. Предпочтение следует отдавать матовым и благородным природным материалам с умеренной, изящной фактурой. О бархате, вельвете, блестящих, атласных тканях лучше забыть.

Что должно быть в гардеробе женщины за 40

Гардероб женщины в возрасте после 40 лет должен быть тщательно продуман. Очень важно соблюдать меру, чтобы не впадать в подростковый стиль и в то же время не увлекаться мешковатой одеждой.

В гардеробе должно быть как можно больше нейтральных вещей, которые идеально подходят для комбинирования. Он должен состоять из платьев, брюк, юбок, жакетов. Из зимних вещей следует отдавать предпочтение дубленкам, спортивным курткам, шапкам крупной вязки. Не забывайте о спортивной одежде — во многих случаях она молодит женщин, особенно имеющих стройную фигуру.





В этом сезоне в тренде многослойная одежда, которая подойдет женщинам, желающим выглядеть моложе. Нужно только правильно составить цвета и фактуру тканей, чтобы подчеркнуть женственность.

Женщинам, склонным к полноте, лучше обратить внимание на одежду прямого кроя, которая легко скрывает лишние сантиметры на талии.

Откажитесь от мини-платьев и юбок — они не скрывают возраст, а только делают образ вульгарным.