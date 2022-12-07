. Какую опасность для людей представляет «холодное полнолуние» и как нейтрализовать его негатив 8 декабря

8 декабря 2022 года произойдет последнее полнолуние в этом году, которое может представлять большую опасность для людей. Чтобы избежать всех неприятностей, необходимо знать, как нейтрализовать весь его негатив.

Когда состоится «холодное полнолуние»

«Холодное полнолуние» начнется в 7:00 мск 8 декабря 2022 года. Оно будет проходить под знаком Близнецы. В этот период спутник Земли будет превращен в глаз тьмы и начнет наблюдать за людьми.

Согласно словам ведьмы Алены Полынь, это будет темная Луна. С Нового года начнется период хороших полнолуний. Пока же идет «черное» все люди погружаются в кромешную тьму.





Какую опасность представляет «холодное полнолуние»

В момент полнолуния наружу начинает «вылазить» обратная сторона души человека. В это время очень сложно скрывать какие-либо тайны, а все секреты тут же становятся явью.

У людей, имеющих какие-либо плохие привычки или зависимости, в период полнолуния они начинают обостряться. Им трудно найти в себе силы, чтобы противостоять им. Кроме того, у тех, у кого в жизни есть какие-то трудности, в полнолуние они еще больше усугубляются.

Как и любое другое полнолуние, это принесет людям серьезную эмоциональную встряску и нарушит их привычный жизненный уклад. Каждого ждут испытания в отношениях. Поскольку в это время Солнце и Марс окажутся в оппозиции, может произойти много конфликтов и провокаций.





Люди будут совершать необдуманные и импульсивные поступки, о чем потом будут очень сожалеть. Не стоит начинать новые дела и браться за выполнение ответственной работы — велик риск допустить серьезную ошибку.

Как избавиться от негативного влияния полнолуния 8 декабря 2022 года

Чтобы защитить себя и свое жилище от любого негатива, необходимо провести специальные ритуалы, используя свечи и благовония. Благодаря им, получится окурить свое жилище, сделав тем самым защитный барьер от любых опасностей. Важно не допускать появление отражения Луны в окнах своего дома.

Неблагоприятным образом данное явление оказывает влияние на психику людей. Особенно она негативно влияет на магов. В это время у них могут обостриться психоэмоциональные состояния и нервные недуги.

Чтобы не ухудшилось самочувствие, необходимо добавить в свой рацион питания больше молочных продуктов.





Вечером, после наступления темноты и появления в небе лунного диска, необходимо закрыть в доме шторы и не глядеть в окно, таким образом получится защититься от бед и неприятностей.

Поскольку многие в это время станут слишком эмоциональными и будут принимать поспешные решения, нужно ограничить свое общение с токсичными людьми и недоброжелателями. Лучше всего заняться своим любимым делом, пообщаться с друзьями, любимым человеком или же организовать веселый досуг.

Можно заняться творческой работой, ведь полнолуние у многих откроет новые способности и послужит источником вдохновения на новые работы. В это время появится прилив энергии, сил и желания творить.