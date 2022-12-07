. Кличко предупредил о возможной нехватке пунктов обогрева в Киеве

Власти Киева подготовили около 500 автономных пунктов обогрева, но для города с населением в 3 миллиона человек этого не достаточно, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает РИА «Новости».

По его словам, в Киеве возможен «апокалипсис», город может лишиться воды, света и тепла.

Кличко предупредил, что если тепло и электроэнергия будут долго отсутствовать властям придется спустить воду из системы отопления, иначе она выйдет из строя. Мэр города призывал киевлян готовиться к «плохому сценарию» 24 ноября, когда 70 процентов жилого фонда Киева отключили от электроснабжения. Свет в украинской столице давали по два-три часа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал предстоящую зиму самой сложной в истории страны. Он заверил, что Киев «тесно координирует действия» с западными партнерами по вопросам энергетики. Как стало известно в конце ноября, семь европейских стран — Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония - обещали помочь Украине подготовиться к зиме.