. Кличко предупредил о возможной нехватке пунктов обогрева в Киеве
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Кличко предупредил о возможной нехватке пунктов обогрева в Киеве

Кличко предупредил о возможной нехватке пунктов обогрева в Киеве

Кличко предупредил о возможной нехватке пунктов обогрева в Киеве

Власти Киева подготовили около 500 автономных пунктов обогрева, но для города с населением в 3 миллиона человек этого не достаточно, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает РИА «Новости».

По его словам, в Киеве возможен «апокалипсис», город может лишиться воды, света и тепла. 

Кличко предупредил, что если тепло и электроэнергия будут долго отсутствовать властям придется спустить воду из системы отопления, иначе она выйдет из строя. Мэр города призывал киевлян готовиться к «плохому сценарию» 24 ноября, когда 70 процентов жилого фонда Киева отключили от электроснабжения. Свет в украинской столице давали  по два-три часа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал предстоящую зиму самой сложной в истории страны. Он заверил, что Киев «тесно координирует действия» с западными партнерами по вопросам энергетики. Как стало известно в конце ноября, семь европейских стран — Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония -  обещали помочь Украине подготовиться к зиме.

# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Лолита Милявская завидует счастью Аниты Цой
Лолита Милявская завидует счастью Аниты Цой
Лиза Арзамасова запечатлела годовалого сына в костюме морячка с бананом в руке
Лиза Арзамасова запечатлела годовалого сына в костюме морячка с
Наталья Водянова замужем за одним из богатейших людей планеты
Наталья Водянова замужем за одним из богатейших людей планеты
Стало известно о планах боевиков в Сирии ударить по российской авиабазе
Стало известно о планах боевиков в Сирии ударить по российской
Какую опасность для людей представляет «холодное полнолуние» и как нейтрализовать его негатив 8 декабря
Какую опасность для людей представляет «холодное полнолуние» и как
Стало известно о планах Еврокомиссии выделить новые кредиты Украине
Стало известно о планах Еврокомиссии выделить новые кредиты Украине
Опубликован предварительный топ лучших фильмов года
Опубликован предварительный топ лучших фильмов года
Ивлеева рассказала об эмоциях при просмотре своих старых видео
Ивлеева рассказала об эмоциях при просмотре своих старых видео
IGN опубликовали сравнение графики ремейка Dead Space с оригиналом 2008 года
IGN опубликовали сравнение графики ремейка Dead Space с оригиналом
Toyota уволит всех сотрудников российского завода до конца года
Toyota уволит всех сотрудников российского завода до конца года
Шамана едва не убили неадекватные люди
Шамана едва не убили неадекватные люди
Елена Николаева с мужем и годовалым сыном посетили модный музей
Елена Николаева с мужем и годовалым сыном посетили модный музей

Топ на сегодня

Названа альтернатива Германии среди импортеров российского газа
Названа альтернатива Германии среди импортеров российского газа
Ольга Бузова выйдет замуж через несколько недель
Ольга Бузова выйдет замуж через несколько недель
России предрекли трудности при экспорте пшеницы
России предрекли трудности при экспорте пшеницы
Лариса Андерсен предсказала время разгула зла 2022
Лариса Андерсен предсказала время разгула зла 2022
Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство
Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство

Еще по теме

Кличко пытался «покорить» Днепр. Получилось так себе (видео)
Кличко пригрозил побить непонимающих "нормальную речь"
Мэр Киева сообщил о катастрофической ситуации в столице Украины
Кличко заговорил о срыве отопительного сезона