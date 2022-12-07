Лампочки, лопаты и рога: 16 случаев, когда рестораны использовали для подачи блюд что угодно, но не тарелки
Сегодня, 14:10
Что для вас имеет большее значение: вкус блюда или его внешний вид? Или всё вместе? В этой статье мы собрали фотографии еды, о вкусовых качествах нам известно мало, но зато есть возможность оценить её подачу. И она, скажем прямо, довольно странная и не слишком добавляет аппетитности. Лопаты, раковины, оленьи рога — есть ли предмет, который нельзя использовать вместо обычных тарелок?
Кесадилья в раковине
Рождественский мохито
halo-wolff
Сыр в мышеловке
4lways4tWork
Голландские биттерболы в деревянном сабо
Jaydiey
Завтрак на сковороде
saps233
Напиток подаётся в пакетиках внутри миниатюрной тележки для покупок
Naraaya
Собери сам
katisme3
Десерт в замороженной кожуре апельсина
bostonshaker2
Но не стоит есть сырую чёрную фасоль.
Рождественское дерево-прошутто с помидорами в качестве шаров
DramaticSpaceship
Баварский крендель на бревне
ginger_smythe
В корейском ресторане в Испании
2wo5ive1one
Бургеры на лопате
peech13
Подача блюд на лопате — это уже неоспоримая классика в данной сфере. Но каждый раз выглядит дико.
Цитрусовая пенка, которая подаётся в гипсовом слепке рта шеф-повара
rasputine
Кола и китайские пельмени сяолунгбао
Odelta
На рогах
jeffseidl92
Когда вас кормят с рук
rawmarius
А здесь мы собрали примеры ситуаций, когда кафе и рестораны отличились не подачей блюд, а своими названиями.
По материалам: twizz