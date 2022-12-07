. Лампочки, лопаты и рога: 16 случаев, когда рестораны использовали для подачи блюд что угодно, но не тарелки

Что для вас имеет большее значение: вкус блюда или его внешний вид? Или всё вместе? В этой статье мы собрали фотографии еды, о вкусовых качествах нам известно мало, но зато есть возможность оценить её подачу. И она, скажем прямо, довольно странная и не слишком добавляет аппетитности. Лопаты, раковины, оленьи рога — есть ли предмет, который нельзя использовать вместо обычных тарелок?

Кесадилья в раковине

Рождественский мохито

Сыр в мышеловке

Голландские биттерболы в деревянном сабо

Завтрак на сковороде

Напиток подаётся в пакетиках внутри миниатюрной тележки для покупок

Собери сам

Десерт в замороженной кожуре апельсина

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Но не стоит есть сырую чёрную фасоль.

Рождественское дерево-прошутто с помидорами в качестве шаров

Баварский крендель на бревне

В корейском ресторане в Испании

Бургеры на лопате

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Подача блюд на лопате — это уже неоспоримая классика в данной сфере. Но каждый раз выглядит дико.

Цитрусовая пенка, которая подаётся в гипсовом слепке рта шеф-повара

Кола и китайские пельмени сяолунгбао

На рогах

Когда вас кормят с рук

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А здесь мы собрали примеры ситуаций, когда кафе и рестораны отличились не подачей блюд, а своими названиями.