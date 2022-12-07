. Лариса Гузеева анонсировала свой новый бизнес
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Лариса Гузеева анонсировала свой новый бизнес

Лариса Гузеева анонсировала свой новый бизнес
Ведущая Лариса Гузеева запускает проект по продаже фитнес-пельменей. Лариса Гузеева наконец-то занялась тем, о чем её давно просили все друзья. Ни для кого не секрет, что ведущая великолепно готовит и может удивить своими кулинарными способностями даже поваров элитных ресторанов. Теперь продегустировать одно из фирменных блюд Гузеевой сможет каждый желающий. Телезвезда объявила о том, что запускает своё проект по продаже фитнес-пельменей. Сегодня в Сети появился анонс продажи полуфабрикатов от Гузеевой. Известно, что заниматься выпуском замороженного продукта ведущая будет в паре со своей подругой Наташей.
«Друзья, мы с подругой начали делать то, что любим и умеем!»— делится новостями Гузеева. Поклонники порадовались за ведущую, которая не сидит без дела, но в комментариях к записи обсуждают другой актуальный вопрос: ждать ли им возвращения в эфир Первого канала шоу «Давай поженимся» или уже нет? Еще весной руководство канала приняло решение о приостановке трансляции развлекательных проектов и с тех пор нет никакой информации о том, вернется ли Гузеева в студию «Давай поженимся», где она проработала 14 лет. Сегодня, кстати, стало известно, что в сетку вещания вернулась программа «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым. Правда, концепция шоу за полгода немного изменилась. Теперь гостями студии будут становиться люди с необычными способностями.
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

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