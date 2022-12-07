. Лиза Арзамасова запечатлела годовалого сына в костюме морячка с бананом в руке

Актриса Лиза Арзамасова поймала момент, когда годовалый Лев лакомился бананом. Лиза Арзамасова уже давно снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Папины дочки». Однако теперь она уже играет в театре, а также снимается в новых проектах и успела стать женой. Актриса счастлива в браке с Ильей Авербухом. В этом году пара отпраздновала первый день рождения своего сына Льва. В последнее время Лиза погружена в работу. Она участвует в съемках «Ледникового периода». Актриса всегда старается уделять время малышу. Она признавалась, что ей помогает няня, а также мама. На этот раз артистка засняла сына, которого нарядила в морячка. Мальчик сел на пол и стал есть банан. Он улыбнулся, когда увидел камеру.«Привет вам от «морячка» 🙌😉», — написала звезда.Поклонники восхитились тем, как подрос сын Арзамасовой. Многие отметили, что у него невероятно большие глаза, другие поразились тому, как он похож на маму.«Какой милашик», «Очень подрос», «Такая роскошная улыбка», «Самостоятельный уже», «До чего красивый», «Лицо светится счастьем», — прокомментировали кадры подписчики.