. Лиза Арзамасова запечатлела годовалого сына в костюме морячка с бананом в руке
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Лиза Арзамасова запечатлела годовалого сына в костюме морячка с бананом в руке

Лиза Арзамасова запечатлела годовалого сына в костюме морячка с бананом в руке
Актриса Лиза Арзамасова поймала момент, когда годовалый Лев лакомился бананом. Лиза Арзамасова уже давно снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Папины дочки». Однако теперь она уже играет в театре, а также снимается в новых проектах и успела стать женой. Актриса счастлива в браке с Ильей Авербухом. В этом году пара отпраздновала первый день рождения своего сына Льва. В последнее время Лиза погружена в работу. Она участвует в съемках «Ледникового периода». Актриса всегда старается уделять время малышу. Она признавалась, что ей помогает няня, а также мама. На этот раз артистка засняла сына, которого нарядила в морячка. Мальчик сел на пол и стал есть банан. Он улыбнулся, когда увидел камеру.
«Привет вам от «морячка» 🙌😉», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как подрос сын Арзамасовой. Многие отметили, что у него невероятно большие глаза, другие поразились тому, как он похож на маму.
«Какой милашик», «Очень подрос», «Такая роскошная улыбка», «Самостоятельный уже», «До чего красивый», «Лицо светится счастьем», — прокомментировали кадры подписчики.
# Шоу-бизнес Арзамасова Лиза
По материалам: z-aya

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