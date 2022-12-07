. Лолита Милявская завидует счастью Аниты Цой

Певица Анита Цой заявила, что Лолита Милявская позавидовала ее семейному счастью. Анита и Сергей Цой женаты уже почти 32 года. У них подрастает сын Сергей, которого назвали в честь отца. Но идеальным их брак не назовешь. Более того – такие правила, которые приняты в семье, многие посчитали бы неприличными и для себя недопустимыми. Дело в том, что, когда после рождения ребенка Цой сильно поправилась, супруг закрутил роман на стороне. Певица тяжело переживала измену и думала о разводе, но потом простила мужа. В итоге она пересмотрела свои взгляды и приняла для себя решение, что не видит в этом ничего страшного. И даже пошла дальше, чем удивила многих.На один из дней рождения Сергея певица дала ему добро… на адюльтер. «Если вдруг ты во имя чего-то однажды не попробовал то, чего ты очень сильно хочешь, включая какие-то свои сексуальные, предположим, фантазии. Ну я не знаю, мне б такого не хотелось чтобы мой муж там за что-нибудь себя корил, нет, я ему разрешила все», — призналась певица Пятому каналу в программе «Светская хроника». Интересно, что даже при таком раскладе брак Аниты Цой вызывает у некоторых зависть, например, у Лолиты Милявской. «Она звонит в раздраженных чувствах: «Ты меня не поймешь, потому что ты всю жизнь замужем, ты не знаешь, что такое быть одинокой, не знаешь, что значит на себе тащить всю семью, детей, тебе всегда муж помогает, старается, оберегает», — вспомнила Цой разговор с подругой. Сейчас муж и жена живут на одном участке, но в разных домах.