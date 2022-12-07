. Мать основателя "Ласкового мая" Сергея Кузнецова после его смерти обвинила вдову музыканта в побоях
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Мать основателя "Ласкового мая" Сергея Кузнецова после его смерти обвинила вдову музыканта в побоях

Мать основателя "Ласкового мая" Сергея Кузнецова после его смерти обвинила вдову музыканта в побоях

Вслед за солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым в ноябре ушел из жизни и создатель легендарного коллектива Сергей Кузнецов. После его смерти начались разборки между родственниками знаменитого композитора. 94-летняя мать музыканта Валентина Алексеевна заявила в прокуратуру на его жену.

Как выяснилось, Валентина Алексеевна недовольна поведением собственной невестки Елены, известной в узких кругах под творческим псевдонимом Леха.


Сергей Кузнецов с женой Лехой

По данным Shot, пожилая мать покойного Сергея Кузнецова подала 4 декабря заявление в прокуратуру.

Валентина Алексеевна пожаловалась, что 54-летняя Леха вела аморальный образ жизни, регулярно заявляясь домой пьяной и грязной. 

Женщина якобы била в двери, попрошайничая и воруя еду из холодильника, а также кормила кошек. В определенный момент, как утверждает мать Сергея Кузнецова, находившаяся в нетрезвом состоянии Леха, резко ударила ее по ушам с двух сторон.

Уставший от выходок супруги Сергей Кузнецов подал в результате заявление на развод, но так и не успел расторгнуть брак, отмечает источник.

Как утверждает Валентина Алексеевна, жена не жила с основателем "Ласкового мая" с 2018 года. Однако после смерти сына пожилая женщина опасается нападения со стороны Лехи, проживая с ней в одном районе Оренбурга.


Алексей Разин назвал смерть Сергея Кузнецова "убийством"

Скандальный продюсер заявил на своем YouTube-канале, что к смерти Сергея Кузнецова может быть причастна подруга композитора, с которой тот писал книгу.

Очень странно, что возникает какая-то женщина, которая угощает композитора соком. И музыкант умирает на следующий день. <...> Я считаю, что это тоже убийство <...> Я думал, следственные органы выявят появление этой девушки, которая втерлась ему в доверие. После ее ухода Кузнецов выпивает сок и мгновенно умирает через несколько часов.
Алексей Разин назвал смерть Сергея Кузнецова "убийством"
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По материалам: uposters.ru

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