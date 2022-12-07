. Матвиенко пригласила супругу президента Зимбабве на четвертый Евразийский женский форум
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Матвиенко пригласила супругу президента Зимбабве на четвертый Евразийский женский форум

Матвиенко пригласила супругу президента Зимбабве на четвертый Евразийский женский форум

В России высоко ценят самостоятельность Зимбабве во внешней политике и то, что страна занимает принципиальную, объективную позицию по поддержке России по ключевым вопросам глобальной повестки. Об этом 7 декабря заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в палате регионов с супругой президента Республики Зимбабве, основателем благотворительного фонда «Ангел надежды» Ауксиллией Мнангагвой.

Спикер отметила, что это их третья встреча и первая в Москве: в октябре прошлого года Матвиенко и Мнангагва встречались в Санкт-Петербурге на Евразийском женском форуме, а в июне 2022 года они встретились в столице Зимбабве Хараре.

«Мы знаем, что Зимбабве держит курс на развитие двусторонних отношений и сотрудничества с Россией. На протяжении разных исторических периодов мы поддерживаем друг друга, делаем это и сейчас, несмотря на сложную международную обстановку», — подчеркнула она.


Матвиенко отметила, что глубокого уважения заслуживает самостоятельная и независимая внешняя политика Зимбабве и «то, что страна занимает принципиальную, объективную позицию по поддержке нашей страны». Она обратила внимание, что деятельность госпожи Мнангагвы, направленная на благотворительность и помощь людям, многогранна, из-за чего супруга президента получила неофициальный титул, данный ей народом Зимбабве, — «мать нации».

Спикер заметила, что Ауксиллия Мнангагва приняла самое активное участие в работе третьего Евразийского женского форума (ЕЖФ). Следующий, четвертый ЕЖФ запланирован на 2024 год и, как отметила Матвиенко, «станет ярким международным событием». «Приглашаем также принять в нем участие», — обратилась она к гостье.

В свою очередь, госпожа Мнангагва заявила, что высоко ценит сотрудничество с Валентиной Матвиенко и российскими коллегами, потенциал которого далеко не исчерпан. Она рассказала о встречах с руководителями Москвы и главой Минздрава России Михаилом Мурашко по расширению взаимодействия с фондом «Ангел надежды», а также с вице-премьером Татьяной Голиковой, с которой обсуждалась возможность расширения сотрудничества в сфере образования.

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По материалам: pnp.ru

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