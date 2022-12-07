. Минюст готовит чат-бот по юридическим вопросам

Цифровую платформу «Правовая помощь», где людям будут помогать не только живые юристы, но и технологии искусственного интеллекта, Минюст планирует презентовать 20 декабря. Об этом «Парламентской газете» рассказала первый зампред Комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Минюст завершает тестирование информационной системы «Цифровая помощь». Первыми доступ к ней, по словам Ирины Рукавишниковой, получат жители десяти регионов — в пилотном режиме. В следующем году работа системы охватит всю страну.

В сервисной базе платформы предполагается функционирование голосового и текстового чат-ботов, которые будут бесплатно консультировать пользователей по юридическим вопросам и помогать находить нужные нормативно-правовые акты по интересующей проблематике, добавила сенатор. Систему интегрируют с порталом госуслуг, то есть входить в нее можно будет по общему с этим порталом паролю.





Создание информсистемы «Правовая помощь» Минюст анонсировал в 2021 году. Она должна быть простой и понятной и оказывать самый востребованный вид помощи — первичное правовое консультирование граждан в устной и письменной форме.