. Минюст готовит чат-бот по юридическим вопросам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минюст готовит чат-бот по юридическим вопросам

Минюст готовит чат-бот по юридическим вопросам

Цифровую платформу «Правовая помощь», где людям будут помогать не только живые юристы, но и технологии искусственного интеллекта, Минюст планирует презентовать 20 декабря. Об этом «Парламентской газете» рассказала первый зампред Комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Минюст завершает тестирование информационной системы «Цифровая помощь». Первыми доступ к ней, по словам Ирины Рукавишниковой, получат жители десяти регионов — в пилотном режиме. В следующем году работа системы охватит всю страну.

В сервисной базе платформы предполагается функционирование голосового и текстового чат-ботов, которые будут бесплатно консультировать пользователей по юридическим вопросам и помогать находить нужные нормативно-правовые акты по интересующей проблематике, добавила сенатор. Систему интегрируют с порталом госуслуг, то есть входить в нее можно будет по общему с этим порталом паролю.


Создание информсистемы «Правовая помощь» Минюст анонсировал в 2021 году. Она должна быть простой и понятной и оказывать самый востребованный вид помощи — первичное правовое консультирование граждан в устной и письменной форме.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Российские танкисты предотвратили несколько наступлений ВСУ за две недели
Российские танкисты предотвратили несколько наступлений ВСУ за две
Миро припечатала Аллу Пугачеву
Миро припечатала Аллу Пугачеву
Елизавета Пескова сыграла тайную свадьбу
Елизавета Пескова сыграла тайную свадьбу
Ольга Бузова выйдет замуж через несколько недель
Ольга Бузова выйдет замуж через несколько недель
Британии предсказали проведение референдума о возвращении в ЕС
Британии предсказали проведение референдума о возвращении в ЕС
Опубликован рейтинг смартфонов, максимально удовлетворяющих владельцев
Опубликован рейтинг смартфонов, максимально удовлетворяющих владельцев
Астролог Михаил Левин составил положительный прогноз на 2023 год
Астролог Михаил Левин составил положительный прогноз на 2023 год
Евгений Цыганов потерял родного человека
Евгений Цыганов потерял родного человека
Анита Цой разрешила изменять своему мужу
Анита Цой разрешила изменять своему мужу
Лариса Андерсен предсказала время разгула зла 2022
Лариса Андерсен предсказала время разгула зла 2022
Накрутка подписчиков YouTube
Накрутка подписчиков YouTube
Топ основных ошибок при международных перевозках, которых следует избегать
Топ основных ошибок при международных перевозках, которых следует

Топ на сегодня

В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года
80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года
Россиянам объяснили неочевидную причину блокировки карт
Россиянам объяснили неочевидную причину блокировки карт
Крупная распродажа DLC для Xbox и скидки на игры — 600+ позиций: до 13 декабря
Крупная распродажа DLC для Xbox и скидки на игры — 600+ позиций: до

Еще по теме

Для работы с «обманутыми» дольщиками в Перми откроют фронт
Как будет работать портал бесплатной юридической помощи в России
Сайты предлагают блокировать за незаконную продажу билетов на массовые мероприятия
Какие изменения могут внести в КоАП по просьбе регионов?