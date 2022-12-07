. Минутка ностальгии: популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и 00-х (16 фото)

Вадим Карасев

Пожалуй, в каждом доме завалялись старенькие игрушки из Kinder Сюрприз. Стоит признать, что раньше их делали на совесть и радовали не только детей, но и взрослых. Согласитесь, что полная коллекция бегемотиков или лягушат была настоящим сокровищем. О современных игрушках такого, увы, сказать нельзя. Но заядлые коллекционеры до сих пор охотятся за недостающими фигурками из 90-х и 00-х и готовы выложить за них хорошие деньги. Давайте немного поностальгируем и поглядим на самые популярные коллекции.Коллекция «Бегемоты на каникулах», 1992 годКоллекция «Акулы», 1995 годКоллекция «Пингвины в баре», 1996 годКоллекция «Попугаи-пираты», 2000 годКоллекция «Львята-туристы», 1993 годКоллекция «Слоны на пляже», 1995 годКоллекция «Динозаврики-строители», 1994 годКоллекция «Перевёртыши», 1998 годКоллекция «Зимние лягушки», 1993 годКоллекция «Привидения в супермаркете», 2001 годКоллекция «Вампирята», 2000 годКоллекция «Крокодилы в школе», 1991 годКоллекции «Лесные гномы» и «Гномы четыре сезона», 1990 и 1994 годКоллекция «Зайцы на лыжах», 1996 годКоллекция «Счастливые черепашки», 1991 годКоллекция «Лисы-сыщики», 1998 год