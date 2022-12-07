. Минутка ностальгии: популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и 00-х (16 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минутка ностальгии: популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и 00-х (16 фото)

Коллекция «Бегемоты на каникулах», 1992 годПожалуй, в каждом доме завалялись старенькие игрушки из Kinder Сюрприз. Стоит признать, что раньше их делали на совесть и радовали не только детей, но и взрослых. Согласитесь, что полная коллекция бегемотиков или лягушат была настоящим сокровищем. О современных игрушках такого, увы, сказать нельзя. Но заядлые коллекционеры до сих пор охотятся за недостающими фигурками из 90-х и 00-х и готовы выложить за них хорошие деньги. Давайте немного поностальгируем и поглядим на самые популярные коллекции.

Коллекция «Бегемоты на каникулах», 1992 год


Коллекция «Акулы», 1995 год

Коллекция «Акулы», 1995 год
Коллекция «Пингвины в баре», 1996 год

Коллекция «Пингвины в баре», 1996 год
Коллекция «Попугаи-пираты», 2000 год

Коллекция «Попугаи-пираты», 2000 год
Коллекция «Львята-туристы», 1993 год

Коллекция «Львята-туристы», 1993 год
Коллекция «Слоны на пляже», 1995 год

Коллекция «Слоны на пляже», 1995 год
Коллекция «Динозаврики-строители», 1994 год

Коллекция «Динозаврики-строители», 1994 год
Коллекция «Перевёртыши», 1998 год

Коллекция «Перевёртыши», 1998 год
Коллекция «Зимние лягушки», 1993 год

Коллекция «Зимние лягушки», 1993 год
Коллекция «Привидения в супермаркете», 2001 год

Коллекция «Привидения в супермаркете», 2001 год
Коллекция «Вампирята», 2000 год

Коллекция «Вампирята», 2000 год
Коллекция «Крокодилы в школе», 1991 год

Коллекция «Крокодилы в школе», 1991 год
Коллекции «Лесные гномы» и «Гномы четыре сезона», 1990 и 1994 год

Коллекции «Лесные гномы» и «Гномы четыре сезона», 1990 и 1994 год
Коллекция «Зайцы на лыжах», 1996 год

Коллекция «Зайцы на лыжах», 1996 год
Коллекция «Счастливые черепашки», 1991 год

Коллекция «Счастливые черепашки», 1991 год
Коллекция «Лисы-сыщики», 1998 год

Коллекция «Лисы-сыщики», 1998 год
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Минобороны заявило об уничтожении двух станций AN/TPQ-50 производства США
Минобороны заявило об уничтожении двух станций AN/TPQ-50 производства
Автодозвон клиентам: преимущества и возможности услуги
Автодозвон клиентам: преимущества и возможности услуги
Лавров заявил о конце глобализации «по-американски»
Лавров заявил о конце глобализации «по-американски»
Звезда «Аншлага» раскрыла изнанку отношений с участниками шоу
Звезда «Аншлага» раскрыла изнанку отношений с участниками шоу
В ТОП-50 лучших игр 2022 года по версии Polygon вошло 17 игр из Game Pass
В ТОП-50 лучших игр 2022 года по версии Polygon вошло 17 игр из Game
Как выбрать качественные курсы по бизнес-аналитике
Как выбрать качественные курсы по бизнес-аналитике
Минутка ностальгии: популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и 00-х (16 фото)
Минутка ностальгии: популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и
Очевидец описал ДТП с 16 погибшими в ДНР фразой «зрелище не для слабонервных»
Очевидец описал ДТП с 16 погибшими в ДНР фразой «зрелище не для
Рената Литвинова рассмешила россиян исхудавшим лицом: "﻿Вот кто Мунку позировал для известной картины"
Рената Литвинова рассмешила россиян исхудавшим лицом: "﻿Вот кто
В Англии палеонтологи нашли родственника латимерии
В Англии палеонтологи нашли родственника латимерии
Шаман получил свою первую большую награду
Шаман получил свою первую большую награду
Экспорт российского угля приблизился к рекорду после ослабления санкций
Экспорт российского угля приблизился к рекорду после ослабления

Топ на сегодня

Треть россиян решили отказаться от рыбы из-за роста цен
Треть россиян решили отказаться от рыбы из-за роста цен
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Союзнику России в Европе перестало хватать бензина
Союзнику России в Европе перестало хватать бензина
ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
Guns N’ Roses подали иск к продающему пистолеты и розы магазину
Guns N’ Roses подали иск к продающему пистолеты и розы магазину

Еще по теме

Привет из детства: популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и 00-х, которые собирали дети, мамы и папы
Немного ностальгии: уличная реклама в 2000-х (15 фото)
В Италии скончался создатель Киндер Сюрпризов
Чемпионский перстень ХК "Лада" сезона-1993/94 выставлен на продажу в интернете