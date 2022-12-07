Минутка ностальгии: популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и 00-х (16 фото)
Сегодня, 12:30 Вадим Карасев
Пожалуй, в каждом доме завалялись старенькие игрушки из Kinder Сюрприз. Стоит признать, что раньше их делали на совесть и радовали не только детей, но и взрослых. Согласитесь, что полная коллекция бегемотиков или лягушат была настоящим сокровищем. О современных игрушках такого, увы, сказать нельзя. Но заядлые коллекционеры до сих пор охотятся за недостающими фигурками из 90-х и 00-х и готовы выложить за них хорошие деньги. Давайте немного поностальгируем и поглядим на самые популярные коллекции.
Коллекция «Бегемоты на каникулах», 1992 год
Коллекция «Акулы», 1995 год
Коллекция «Пингвины в баре», 1996 год
Коллекция «Попугаи-пираты», 2000 год
Коллекция «Львята-туристы», 1993 год
Коллекция «Слоны на пляже», 1995 год
Коллекция «Динозаврики-строители», 1994 год
Коллекция «Перевёртыши», 1998 год
Коллекция «Зимние лягушки», 1993 год
Коллекция «Привидения в супермаркете», 2001 год
Коллекция «Вампирята», 2000 год
Коллекция «Крокодилы в школе», 1991 год
Коллекции «Лесные гномы» и «Гномы четыре сезона», 1990 и 1994 год
Коллекция «Зайцы на лыжах», 1996 год
Коллекция «Счастливые черепашки», 1991 год
Коллекция «Лисы-сыщики», 1998 год
Коллекция «Бегемоты на каникулах», 1992 год
Коллекция «Акулы», 1995 год
Коллекция «Пингвины в баре», 1996 год
Коллекция «Попугаи-пираты», 2000 год
Коллекция «Львята-туристы», 1993 год
Коллекция «Слоны на пляже», 1995 год
Коллекция «Динозаврики-строители», 1994 год
Коллекция «Перевёртыши», 1998 год
Коллекция «Зимние лягушки», 1993 год
Коллекция «Привидения в супермаркете», 2001 год
Коллекция «Вампирята», 2000 год
Коллекция «Крокодилы в школе», 1991 год
Коллекции «Лесные гномы» и «Гномы четыре сезона», 1990 и 1994 год
Коллекция «Зайцы на лыжах», 1996 год
Коллекция «Счастливые черепашки», 1991 год
Коллекция «Лисы-сыщики», 1998 год
По материалам: триникси