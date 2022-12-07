. Миро припечатала Аллу Пугачеву

Скандальный блогер высказалась о последних словах певицы Аллы Пугачевой. Блогер Лена Миро оценила высказывание Аллы Пугачевой о заказной травле ее семьи. Известная певица Алла Пугачева с недавних пор редко выходит на связь с поклонниками, делая это только по самым значимым, по ее мнению, поводам. На этот раз Алла Пугачева высказалась на тему заказной, как она считает, травли ее семьи. Блогер Лена Миро фактически «раскатала» Алла Пугачеву за эти слова. В «Живом журнале» Лена Миро обвинила Примадонну во лжи, заявив, что та грязно обругала своих же поклонников.«Мне, как верующему человеку, стало интересно, как быстро Алке прилетит оттуда. Во-первых, за вранье — никто за правду про Алку не платит. Во-вторых, за гордыню — она считает себя лучше всех. В-третьих, за упоминание Господа нашего в одном предложении с руганью. В-четвертых, за злость в отношении людей — нам заповедовали любить ненавидящих нас. То есть буквально в одном сообщении Алка вывалила всю свою сущность. Не ведает, что творит, ибо все мы под Богом ходим. Напела на пенсию, насобирала денег, а теперь кроет руганью своих же слушателей. Впрочем, чему удивляться? Ничего нового. Она всегда такая была, только пару лет назад некоторые мне почему-то еще не верили», — написала Лена Миро.