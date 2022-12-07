. Много нового геймплея Diablo IV и первые отзывы журналистов об игре
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Много нового геймплея Diablo IV и первые отзывы журналистов об игре

Много нового геймплея Diablo IV и первые отзывы журналистов об игре


Предполагается, что уже на днях, в рамках The Game Awards, будет объявлена дата релиза Diablo IV (которая уже, похоже, утекла через Microsoft Store). Незадолго до The Game Awards компания Blizzard позволила небольшому кругу журналистов ознакомиться с новой частью Diablo, а сегодня в сети были опубликованы их отзывы.

Журналисты имели возможность опробовать первый акт Diablo IV, и портал IGN в своей рецензии говорит, что в игре действительно много контента. За время изучения первого акта журналист наиграл 12 часов и развил персонажа до 25 уровня, при этом отметив, что в игре действительно много контента, а сюжетных материалов, в сравнении с прошлыми частями, больше в разы. Журналист IGN говорит, что некоторым игрокам, которые являются поклонниками прошлых частей Diablo, может даже не особо понравится чрезмерное количество сюжетного контента: частые и продолжительные катсцены, много диалогов.


Watch this video on YouTube

Многие журналисты в своих превью хвалят Blizzard за проработанный открытый мир. Они отмечают, что структура мира изменилась, в сравнении с прошлыми частями, и он стал более открытым и более насыщенным на события. Игра подталкивает к изучению локаций, которые пригодны для текущего уровня игрока, но можно уйти и в соседние регионы, стараясь быстро пробежать сюжет, однако, тогда предстоит сразиться с монстрами, которые могут быть не по уровню.


Watch this video on YouTube

В целом, о Diablo IV у журналистов положительные первые отзывы, и многие из них отмечают, что игра действительно изменилась, при этом, уничтожать пачки врагов не стало менее интересно.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Путин назвал нелишним возмещение нанесенного Украиной Донбассу ущерба
Путин назвал нелишним возмещение нанесенного Украиной Донбассу ущерба
Много нового геймплея Diablo IV и первые отзывы журналистов об игре
Много нового геймплея Diablo IV и первые отзывы журналистов об игре
Лолита Милявская завидует счастью Аниты Цой
Лолита Милявская завидует счастью Аниты Цой
Лиза Арзамасова запечатлела годовалого сына в костюме морячка с бананом в руке
Лиза Арзамасова запечатлела годовалого сына в костюме морячка с
Наталья Водянова замужем за одним из богатейших людей планеты
Наталья Водянова замужем за одним из богатейших людей планеты
Стало известно о планах боевиков в Сирии ударить по российской авиабазе
Стало известно о планах боевиков в Сирии ударить по российской
Какую опасность для людей представляет «холодное полнолуние» и как нейтрализовать его негатив 8 декабря
Какую опасность для людей представляет «холодное полнолуние» и как
Стало известно о планах Еврокомиссии выделить новые кредиты Украине
Стало известно о планах Еврокомиссии выделить новые кредиты Украине
Опубликован предварительный топ лучших фильмов года
Опубликован предварительный топ лучших фильмов года
Ивлеева рассказала об эмоциях при просмотре своих старых видео
Ивлеева рассказала об эмоциях при просмотре своих старых видео
IGN опубликовали сравнение графики ремейка Dead Space с оригиналом 2008 года
IGN опубликовали сравнение графики ремейка Dead Space с оригиналом
Toyota уволит всех сотрудников российского завода до конца года
Toyota уволит всех сотрудников российского завода до конца года

Топ на сегодня

Названа альтернатива Германии среди импортеров российского газа
Названа альтернатива Германии среди импортеров российского газа
Ольга Бузова выйдет замуж через несколько недель
Ольга Бузова выйдет замуж через несколько недель
России предрекли трудности при экспорте пшеницы
России предрекли трудности при экспорте пшеницы
Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство
Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство
Елизавета Пескова сыграла тайную свадьбу
Елизавета Пескова сыграла тайную свадьбу

Еще по теме

Diablo IV получит дату релиза на Xbox & Bethesda Showcase, уверен Джез Корден
Утечек по Diablo IV становится все больше, Blizzard старается с ними бороться
Diablo IV уже тестируют на широкой группе игроков, отзывы положительные
Blizzard объявила о проведении тестов Diablo IV: закрытого и открытого