. Много нового геймплея Diablo IV и первые отзывы журналистов об игре

Вадим Карасев





Предполагается, что уже на днях, в рамках The Game Awards, будет объявлена дата релиза Diablo IV (которая уже, похоже, утекла через Microsoft Store). Незадолго до The Game Awards компания Blizzard позволила небольшому кругу журналистов ознакомиться с новой частью Diablo, а сегодня в сети были опубликованы их отзывы.

Журналисты имели возможность опробовать первый акт Diablo IV, и портал IGN в своей рецензии говорит, что в игре действительно много контента. За время изучения первого акта журналист наиграл 12 часов и развил персонажа до 25 уровня, при этом отметив, что в игре действительно много контента, а сюжетных материалов, в сравнении с прошлыми частями, больше в разы. Журналист IGN говорит, что некоторым игрокам, которые являются поклонниками прошлых частей Diablo, может даже не особо понравится чрезмерное количество сюжетного контента: частые и продолжительные катсцены, много диалогов.

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Многие журналисты в своих превью хвалят Blizzard за проработанный открытый мир. Они отмечают, что структура мира изменилась, в сравнении с прошлыми частями, и он стал более открытым и более насыщенным на события. Игра подталкивает к изучению локаций, которые пригодны для текущего уровня игрока, но можно уйти и в соседние регионы, стараясь быстро пробежать сюжет, однако, тогда предстоит сразиться с монстрами, которые могут быть не по уровню.

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В целом, о Diablo IV у журналистов положительные первые отзывы, и многие из них отмечают, что игра действительно изменилась, при этом, уничтожать пачки врагов не стало менее интересно.