. Морские рефрижераторные перевозки

Вадим Карасев

Морские грузоперевозки, благодаря своим неоспоримым преимуществам, выдерживают жесткую конкуренцию с ж/д и авиа сообщениями. Доставка морем — выгодный вариант для трансконтинентальных перевозок и транспортировки в труднодоступные районы.

Для некоторых стран морские перевозки — в принципе единственный способ грузового сообщения с миром. К ним относятся США, Австралия, Индонезия, Малайзия страны Африканского континента.

Что такое рефрижераторные перевозки

Корабли-рефрижераторы поддерживают заданную температуру на всем пути следования. Они обеспечивают необходимую влажность и состав атмосферы.

Встроенная холодильная установка питается от внешней электрической сети или от дизельной электростанции. Рефрижераторы перевозят пищевую продукцию, химические и косметические товары.

Существуют контейнеры для глубокой заморозки температура, в которых достигает минус 60 градусов по Цельсию. Также в рефрижераторах доставляют опасные грузы. Для их доставки существуют особые строгие правила и расширенная сопроводительная документация.

Перевалка в порту грузов, нуждающихся в специальном температурном режиме, обеспечивается терминалами, в которых на складах сохраняются необходимые температура и влажность.

Почему рефрижераторные перевозки выгодно заказывать в компании "U.M.K.A."

Мы в компании "УМКА." более 8 лет работаем на рынке грузовых перевозок по Севморпути и знаем все о доставке разные видов товаров в труднодоступные районы нашей страны.

Организуем не только морских перевозок в рефрижераторных контейнерах, но и полный комплекс услуг по транспортировке грузов "от двери до двери".

Также в ходе морских рефперевозок:

обеспечиваем быстрые разгрузо-погрузочные работы;

осуществляем мониторинг движения грузов и информируем заказчика обо всех этапах перевозки;

при необходимости фрахтуем ледокол;

заблаговременно проверяем и согласовываем пакета документов для внутрипортового экспедирования.

От чего зависит стоимость рефрижераторных перевозок

При расчете итоговой цены мы учитываем:

тип, габариты, вес;

объем партии;

маршрут;

экспедиторские услуги;

страховку;

оформление документации.

Преимущество рефрижераторных перевозок морем в экономичности в сравнении с аналогичной доставкой по ж/д или авиасообщением. Кроме того, морская отрасль постоянно развивается: появляется новое оборудование, строятся новые порты, разрабатываются новые маршруты.

Морская транспортировка остается одним из популярных видов доставки между континентами, благодаря низкой стоимости и высокой сохранности грузов.



