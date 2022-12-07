Морские рефрижераторные перевозки
Морские грузоперевозки, благодаря своим неоспоримым преимуществам, выдерживают жесткую конкуренцию с ж/д и авиа сообщениями. Доставка морем — выгодный вариант для трансконтинентальных перевозок и транспортировки в труднодоступные районы.
Для некоторых стран морские перевозки — в принципе единственный способ грузового сообщения с миром. К ним относятся США, Австралия, Индонезия, Малайзия страны Африканского континента.
Что такое рефрижераторные перевозки
Корабли-рефрижераторы поддерживают заданную температуру на всем пути следования. Они обеспечивают необходимую влажность и состав атмосферы.
Встроенная холодильная установка питается от внешней электрической сети или от дизельной электростанции. Рефрижераторы перевозят пищевую продукцию, химические и косметические товары.
Существуют контейнеры для глубокой заморозки температура, в которых достигает минус 60 градусов по Цельсию. Также в рефрижераторах доставляют опасные грузы. Для их доставки существуют особые строгие правила и расширенная сопроводительная документация.
Перевалка в порту грузов, нуждающихся в специальном температурном режиме, обеспечивается терминалами, в которых на складах сохраняются необходимые температура и влажность.
Почему рефрижераторные перевозки выгодно заказывать в компании "U.M.K.A."
Мы в компании "УМКА." более 8 лет работаем на рынке грузовых перевозок по Севморпути и знаем все о доставке разные видов товаров в труднодоступные районы нашей страны.
Организуем не только морских перевозок в рефрижераторных контейнерах, но и полный комплекс услуг по транспортировке грузов "от двери до двери".
Также в ходе морских рефперевозок:
- обеспечиваем быстрые разгрузо-погрузочные работы;
- осуществляем мониторинг движения грузов и информируем заказчика обо всех этапах перевозки;
- при необходимости фрахтуем ледокол;
- заблаговременно проверяем и согласовываем пакета документов для внутрипортового экспедирования.
От чего зависит стоимость рефрижераторных перевозок
При расчете итоговой цены мы учитываем:
- тип, габариты, вес;
- объем партии;
- маршрут;
- экспедиторские услуги;
- страховку;
- оформление документации.
Преимущество рефрижераторных перевозок морем в экономичности в сравнении с аналогичной доставкой по ж/д или авиасообщением. Кроме того, морская отрасль постоянно развивается: появляется новое оборудование, строятся новые порты, разрабатываются новые маршруты.
Морская транспортировка остается одним из популярных видов доставки между континентами, благодаря низкой стоимости и высокой сохранности грузов.