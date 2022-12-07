. На Аллу Пугачеву набросились фанаты
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На Аллу Пугачеву набросились фанаты

На Аллу Пугачеву набросились фанаты
Певица Алла Пугачева в очередной раз оскорбила публику. Примадонна продолжает ругаться с хейтерами, сидя в Израиле. В этот раз Алла Борисовна посчитала, что кто-то оплачивает статьи, очерняющие нее. Некоторые подписчики жестко высказались по этому поводу. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Недавно в Сети появилась новость о том, что Алла Борисовна и ее супруг Максим Галкин* продают билеты в свой замок в деревне Грязь, а полученные средства переводят в поддержку Украины… По всей видимости, эта информация возмутила певицу, и она решила, что против нее идет борьба в России. «Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей обетованной. Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят». Вот и все. Всем привет!» — написала 73-летняя звезда в личном блоге, разместив домашний кадр.
Многие пользователи Сети поддержали артистку, но нашлись те, кто решил, что она переходит границы, оскорбляя людей публично. «Нам не надо платить, чтобы презирать вас!»; «Всю жизнь курила, пила, меняла мужей как перчатки. И вот эту даму надо уважать?!»; «Эту женщину я точно не буду приводить в пример своим детям»; «Какой ужас, Алла! И раньше с пренебрежением относилась к вам. Теперь вы показали истинное лицо», — цитируют негодующих поклонников «Вокруг ТВ». Напомним, несколько месяцев назад Алла Пугачева с детьми получила израильское гражданство. Певица уверяет, что счастлива даже несмотря на частое отсутствие рядом супруга Максима Галкина, активно ведущего гастрольную деятельность по всему миру. «Мне жаль, что Алла Борисовна уехала, мы с ней давно знакомы, у нас сложились нормальные отношения. Хотя я ее понимаю — она уехала к своему мужу. Но, по крайней мере, Пугачева, в отличие от него, ничего такого негативного не говорит», — делилась по этому поводу коллега Примадонны по большой сцене, певица Татьяна Буланова.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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