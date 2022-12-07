. Накаченная дочь Марии Шукшиной готова сделать с мамой то же самое

Дочка актрисы Марии Шукшиной, Анна невероятно накачалась. Сегодня дочь Марии Шукшиной активно работает над фигурой и уже сумела накачать стальные мышцы. Мать Анны не поддерживает ее увлечение, считая, что такой спорт лишь уродует тело. А вот Аня думает иначе. Ей нравится свое отражение в зеркале, и она не намерена останавливаться. «Люди чаще всего мне говорят, что я жутко выгляжу, что перекачанная, что хватит уже, — и это самое ласковое. Таким хочется ответить, что лучше быть перекачанной, чем ходить с лишним весом, проблемами со здоровьем от этого веса, завистью и низкой самооценкой. Как вы поняли, это пишут женщины. Мужчины мной восхищаются», — заверила 33-летняя Шукшина-младшая. Что касается негатива матери, то к нему Анна относится спокойно и считает, мол, со временем родительнице придется смириться с ее увлечением. «Если вдруг она изменит свою позицию по отношению ко мне, я ее готова потренировать», — отметила Аня.Сегодня Аня Шукшина четко соблюдает режим дня, питается по особому меню и старается не пропускать силовые тренировки. Все это ей дается легко. «Я в спорте с детства. На физкультуре бегала быстрее всех, каждое лето не слезала с велосипеда. А в старших классах уже осознанно понимала, что хочу накачанные ноги. В 14 лет пошла заниматься в тренажерный зал с тренером. И была уверена, что этого будет достаточно, чтобы мышцы начали расти. Но по факту оставалась всего лишь стройной. Знаний не было, не было даже того же YouTube. Кстати, у тренера, с которым занималась, увы, знаний не было тоже. Потом захватила учеба, работа, личная жизнь, и спорт совсем отошел на последнее место. Так было пока не родила, и тело совсем перестало меня устраивать, вернулась в тренажерный зал и потихоньку начала изучать все процессы. Вот тогда, когда увидела в зеркале первые результаты, влюбилась окончательно и бесповоротно. Поняла, что наконец получу и большие ноги и рельеф. Самый лучший мотиватор наш — это отражение!» — подчеркнула она в интервью Prozvezd.