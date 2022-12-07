. Наталья Водянова замужем за одним из богатейших людей планеты

Свекор модели Натальи Водяновой занял первое место среди самых богатых людей планеты. Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира владельцу LVMH Бернару Арно. В какую же сумму оценивается состояние свекра Натальи Водяновой? Глава Tesla Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире — все из-за покупки Twitter и продажи акций Tesla для финансирования сделки на 44 миллиарда долларов. По данным Forbes, состояние бизнесмена уменьшилось на 3,4 миллиарда долларов и к настоящему моменту оценивается в 185,7 миллиардов долларов. Теперь рейтинг Forbes возглавляет 73-летний Бернар Арно. Состояние исполнительного директора компании LVMH достигло 185,8 миллиардов долларов.Родственник Водяновой неоднократно оказывался в тройке богатейших жителей планеты. Впервые Арно попал в список лидеров в 2011–2012 годах, на тот момент его капитал оценивался в 41 миллиард долларов. Напомним, 40-летняя Водянова замужем за сыном Бернара Антуаном Арно. Модель и предприниматель узаконили отношения в 2020 году в Париже. У них растут сыновья Максим и Роман. В прошлом месяце Наталья шокировала общественность, сообщив, что нашла сестру, которую не видела 22 года. По словам модели, в 2000-м мама отказалась от ребенка и отдала его паре из США. Правда, у публики возникла теория: мол, на самом деле это не сестра, а дочь Водяновой. Якобы Наталья забеременела от фотографа Алексея Васильева, но из-за юного возраста не смогла воспитывать малышку.