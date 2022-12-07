. Наталья Водянова замужем за одним из богатейших людей планеты
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Наталья Водянова замужем за одним из богатейших людей планеты

Наталья Водянова замужем за одним из богатейших людей планеты
Свекор модели Натальи Водяновой занял первое место среди самых богатых людей планеты.    Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира владельцу LVMH Бернару Арно. В какую же сумму оценивается состояние свекра Натальи Водяновой? Глава Tesla Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире — все из-за покупки Twitter и продажи акций Tesla для финансирования сделки на 44 миллиарда долларов. По данным Forbes, состояние бизнесмена уменьшилось на 3,4 миллиарда долларов и к настоящему моменту оценивается в 185,7 миллиардов долларов. Теперь рейтинг Forbes возглавляет 73-летний Бернар Арно. Состояние исполнительного директора компании LVMH достигло 185,8 миллиардов долларов.
Родственник Водяновой неоднократно оказывался в тройке богатейших жителей планеты. Впервые Арно попал в список лидеров в 2011–2012 годах, на тот момент его капитал оценивался в 41 миллиард долларов. Напомним, 40-летняя Водянова замужем за сыном Бернара Антуаном Арно. Модель и предприниматель узаконили отношения в 2020 году в Париже. У них растут сыновья Максим и Роман. В прошлом месяце Наталья шокировала общественность, сообщив, что нашла сестру, которую не видела 22 года. По словам модели, в 2000-м мама отказалась от ребенка и отдала его паре из США. Правда, у публики возникла теория: мол, на самом деле это не сестра, а дочь Водяновой. Якобы Наталья забеременела от фотографа Алексея Васильева, но из-за юного возраста не смогла воспитывать малышку.
# Шоу-бизнес Водянова Наталья
По материалам: z-aya

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