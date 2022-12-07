. Названа альтернатива Германии среди импортеров российского газа

Вадим Карасев

Оздемир заявил, что Турция может заменить ФРГ в системе экспорта российских энергоресурсов

Турция могла бы заменить Германию в структуре экспорта российских энергоресурсов. Такую альтернативу назвал турецкий эксперт, директор ATA Platform Волкан Оздемир, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что Анкара не поддержала антироссийские санкции и сейчас объемы российско-турецкой торговли кратно увеличились, а сотрудничество вышло на новый уровень. По его словам, Турция готова заменить ФРГ среди импортеров российских нефти и газа.

Оздемир заявил, что из-за рецессии в Европе на фоне энергетического кризиса, страдает также экономика Турции, которая является экспортно ориентированной, а Германия пока остается крупнейшим рынком для турецкого экспорта. «Турция могла бы диверсифицировать свою экономику, интегрировать ее с Россией, это уже происходит», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет подготовительные работы по проекту «газового хаба», который предложил российский лидер Владимир Путин.

В октябре Путин заявил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток».

Позже он объяснил выбор Турции в качестве газового хаба тем, что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно.