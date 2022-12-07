. Неполноценная уборка: вредные привычки, которые портят энергетику в доме

Прежде чем приступить к уборке своего жилища, необходимо знать, как правильно это делать, потому что многие допускают при этом кучу ошибок. Есть привычки, которые могут портить энергетику дома.

Какие привычки мешают в уборке и портят энергетику дома

Выполнять неполноценную уборку

Многие люди приступают к уборке сразу во всей квартире: протирают пыль, моют или подметают полы. В конечном итоге они везде все начинают, но не доводят до конца.

В свою очередь незаконченная, хаотичная уборка не дает никакого результата. Можно приступить к наведению порядка в одной комнате и довести его до конца. Лучше всего, конечно, составить план проведения уборки, и тогда получится сделать все вовремя и как следует.

Игнорировать проблемы с сантехникой





Неспроста говорится, что если где-то капает вода, то это приведет к чему-то нехорошему. Приметы на этот счет указывают, что капающая вода способствует «утечке» удачи из дома.

Если во время уборки была выявлена протечка, то ее необходимо сразу же устранить. Даже если для этого придется сходить в магазин и приобрести новый кран, нужно это сделать, ведь только так удастся сохранить и притянуть удачу в свою жизнь.

Если игнорировать проблему медленного слива в ванной, журчащего унитаза либо капающего крана, то все это может со временем привести к серьезным проблемам. Рано или поздно трубу прорвет и произойдет затопление соседей. Постоянное игнорирование подтеков может привести к появлению плесени, избавиться от которой будет не так просто.

Использовать неподходящие чистящие средства

При уборке в доме нужно особое внимание обращать на чистящие средства, которые используются для наведения чистоты, и с умом подходить к их выбору.

Слишком едкая химия может испортить некоторые поверхности. К примеру, мраморные покрытия нельзя протирать растворами, в составе которых содержится кислота или уксус. Для дерева или ламината не подойдет жидкий воск. Именно поэтому, прежде чем покупать какое-то средство, нужно сначала прочитать его инструкцию.

Миновать скрытые места





Большинство людей допускают одну и ту же ошибку во время уборки: они минуют скрытые места. К примеру, вымыв всю комнату, они прошли мимо кровати или шкафа, под которыми могла скопиться пыль. Кроме того, нужно перемывать не только всю посуду на кухне, но еще и не забывать про вытяжку. Только убрав все скрытые места, можно с полной уверенностью сказать, что уборка была эффективной.

Особое внимание следует уделять вентиляционным решеткам, которые расположены в кухне, ванной, туалете. Их можно легко очистить при помощи пылесоса, а это, в свою очередь, позволит защитить систему вентиляции и улучшить качество воздуха в доме.

Оставлять мусор

Любая уборка завершается выбросом мусора. Именно поэтому от него нужно избавляться сразу после того, как был наведен порядок. Не стоит оставлять дома собранный мусор. То же самое касается и чистки пылесоса. Биоэнергетики не рекомендуют оставлять пылесборник наполненным после завершения уборки.





Любую уборку в доме необходимо начинать с самой дальней комнаты и двигаться к выходу. Также важно проводить ее сверху вниз. Благодаря этому правилу удастся держать вымытые поверхности в чистоте.