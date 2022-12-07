. Новое видео next-gen версии The Witcher 3 показывает эпичные боевые сцены с новой камерой

Вадим Карасев





На следующей неделе, 14 декабря, выйдет оптимизация для The Witcher 3 на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Обновление привнесет в игру, помимо многих других изменений, новые настройки камеры, которые должны сделать сражения в игре еще более эпичными. Студия CD Projekt RED решила наглядно это показать в новом видео по игре.

В своих соцсетях авторы The Witcher 3 опубликовали новое видео, которое можно посмотреть ниже. В нем демонстрируют боевые сцены, происходящие в Велене, Скеллиге и Туссенте, с новыми настройками камеры.

https://newxboxone.ru/wp-content/uploads/2022/12/ssstwitter.com_1670421577442.mp4

Напомним, обновление для The Witcher 3 будет бесплатным, с апдейтом игра должна стать заметно лучше графически, плюс в ней появится некоторый новый контент по сериалу Netflix, внедренные модификации, кросс-сохранения и многие другие изменения.