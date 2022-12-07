. Новое видео next-gen версии The Witcher 3 показывает эпичные боевые сцены с новой камерой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Новое видео next-gen версии The Witcher 3 показывает эпичные боевые сцены с новой камерой

Новое видео next-gen версии The Witcher 3 показывает эпичные боевые сцены с новой камерой

Новое видео next-gen версии The Witcher 3 показывает эпичные боевые сцены с новой камерой


На следующей неделе, 14 декабря, выйдет оптимизация для The Witcher 3 на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Обновление привнесет в игру, помимо многих других изменений, новые настройки камеры, которые должны сделать сражения в игре еще более эпичными. Студия CD Projekt RED решила наглядно это показать в новом видео по игре.

В своих соцсетях авторы The Witcher 3 опубликовали новое видео, которое можно посмотреть ниже. В нем демонстрируют боевые сцены, происходящие в Велене, Скеллиге и Туссенте, с новыми настройками камеры.

https://newxboxone.ru/wp-content/uploads/2022/12/ssstwitter.com_1670421577442.mp4

Напомним, обновление для The Witcher 3 будет бесплатным, с апдейтом игра должна стать заметно лучше графически, плюс в ней появится некоторый новый контент по сериалу Netflix, внедренные модификации, кросс-сохранения и многие другие изменения.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

По мнению Саши Черно, квартира в Дубае не является серьёзным достижением
По мнению Саши Черно, квартира в Дубае не является серьёзным
Герой дня: стримерша Amouranth получила в подарок 70 тысяч, телефон и электрошокер от поклонника
Герой дня: стримерша Amouranth получила в подарок 70 тысяч, телефон и
Морские рефрижераторные перевозки
Морские рефрижераторные перевозки
Бедрос Киркоров госпитализирован. Его жена утверждает, что "это серьезное"
Бедрос Киркоров госпитализирован. Его жена утверждает, что "это
Google назвал самые популярные в 2022 году запросы
Google назвал самые популярные в 2022 году запросы
Экстрасенс Андрей Харрис рассказал, почему бывают пожары на одних и тех же улицах
Экстрасенс Андрей Харрис рассказал, почему бывают пожары на одних и
Новое видео next-gen версии The Witcher 3 показывает эпичные боевые сцены с новой камерой
Новое видео next-gen версии The Witcher 3 показывает эпичные боевые
Ozon снял с продажи книги с ЛГБТ-тематикой
Ozon снял с продажи книги с ЛГБТ-тематикой
Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID-19 актрисой
Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID-19
Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
Студия Никиты Михалкова займется ремейком "Бременских музыкантов" (5 фото)
Студия Никиты Михалкова займется ремейком "Бременских
Талибы провели первую публичную казнь в Афганистане
Талибы провели первую публичную казнь в Афганистане

Топ на сегодня

ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
Guns N’ Roses подали иск к продающему пистолеты и розы магазину
Guns N’ Roses подали иск к продающему пистолеты и розы магазину
Салибеков снова проиграл в суде Юлии Колисниченко
Салибеков снова проиграл в суде Юлии Колисниченко
Юлия Михалкова сверкнула своим нижним бельем
Юлия Михалкова сверкнула своим нижним бельем
Ксения Бородина защищает Григория Лепса после скандальной драки
Ксения Бородина защищает Григория Лепса после скандальной драки

Еще по теме

В Next-gen версии The Witcher 3 добавят озвучку еще на одном языке
The Witcher 3: Wild Hunt получит с обновлением 14 декабря кросс-прогрессию между платформами
The Witcher 3: Wild Hunt получит 14 декабря обновление до Xbox Series X | S
The Witcher 3 уже отлично работает на Xbox Series X, без патча под новое поколение